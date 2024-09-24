O Ülkelere Vizesiz Girilebiliyor! Tatilcilerin Rotası Değişti, Valizini Alan Sınırdan Geçiyor

Günümüzde uygun maliyetlerle tatil yapmak isteyenler için vizesiz seyahat edilebilen ülkeler cazip seçenekler sunuyor. Türkiye’nin karşılıklı anlaşmalarla vizesiz giriş yapabildiği pek çok ülke mevcut. Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika gibi kıtalarda yer alan bu ülkeleri sizler için flypgs.com ve blog.turkishairlines.com’dan derleyerek, seyahat tutkunları için rehber niteliğinde bir liste oluşturuldu.