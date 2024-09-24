O Ülkelere Vizesiz Girilebiliyor! Tatilcilerin Rotası Değişti, Valizini Alan Sınırdan Geçiyor
Ucuz ve hesaplı tatil yapmak isteyenler için en popüler seçenekler arasında vizesiz seyahat edilebilen ülkeler bulunuyor. Türk vatandaşlarının vizesiz giriş yapabildiği birçok ülke, hem kolay ulaşılabilirliği hem de uygun fiyatlı olmasıyla cazip hale geliyor. İşte vizesiz girilebilen ülkeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Günümüzde uygun maliyetlerle tatil yapmak isteyenler için vizesiz seyahat edilebilen ülkeler cazip seçenekler sunuyor. Türkiye’nin karşılıklı anlaşmalarla vizesiz giriş yapabildiği pek çok ülke mevcut. Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika gibi kıtalarda yer alan bu ülkeleri sizler için flypgs.com ve blog.turkishairlines.com’dan derleyerek, seyahat tutkunları için rehber niteliğinde bir liste oluşturuldu.
İşte vize istemeyen ülkelerden bazıları
Andorra: 90 gün boyunca vizesiz ziyaret edilebilir.
Arnavutluk: 90 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilir.
Bosna-Hersek: Umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün boyunca vizesiz giriş imkanı sunuluyor.
Karadağ: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edilebilir.
Makedonya: 90 gün süreyle vizesiz olarak ziyaret edilebilir.
Antigua ve Barbuda: 180 gün boyunca vizesiz giriş yapılabilir.
Bahamalar: 8 aya kadar turizm amacıyla vizesiz kalmak mümkün.
Barbados: 90 gün vizesiz seyahat edilebilir.
Belize: 90 gün boyunca vizesiz giriş yapılabilir.
Dominika: 21 gün boyunca vizesiz kalma imkanı tanınıyor.
Dominik Cumhuriyeti: 30 Dolar karşılığında 30 günlük geçerli vize kapıda alınabiliyor.
El Salvador: 90 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilir.
Guatemala: 90 gün boyunca vizesiz seyahat hakkı bulunuyor.
Arjantin: 90 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilir.
Bolivya: 90 gün boyunca vizeden muaf tutuluyor.
Brezilya: 90 gün boyunca vizesiz kalma hakkı var.
Kolombiya: 90 gün süreyle vizesiz seyahat edilebilir.
Ekvador: 90 gün boyunca turist amaçlı vizesiz seyahat edilebilir.
Endonezya: Sınır kapısında 30 günlük vize alarak ziyaret edilebilir.
Japonya: 90 gün boyunca vizesiz seyahat imkanı sunuyor.
Kamboçya: 30 gün için kapıda vize alınabilir.
Filipinler: 30 gün boyunca vizesiz giriş yapılabiliyor.
Ermenistan: Bordo pasaport sahiplerine havayoluyla 120 günlük vizesiz giriş imkanı sağlanıyor.
Botsvana: Bordo pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabiliyor.
Fas: 90 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilir.
Fiji: 90 gün boyunca vizesiz ziyaret edilebilir.