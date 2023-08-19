O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı!

Yeni bir araştırma, Türkiye'nin en sinirli illerini ortaya koydu. Bir internet platformu üzerinde 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre büyükşehirlerde yaşayan bireyler, küçük şehirlere göre daha fazla sinirli olabiliyor. Ancak bu algının aksine, büyükşehirlerden ziyade ilk sırayı bakın kim almış...