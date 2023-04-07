Nostradamus'un Karadeniz kehaneti gündem oldu

Nostradamus'un başka bir kehanetinde astrolog, "Kraliyet binasındaki göksel bir yangından" söz ediyor.

Ancak bu tahmin, bir kraliyet konutunun ateşe verilmesinden çok daha uğursuzdur. İncil boyunca, kıyamet günü veya "zamanın sonu" her zaman ateşi dünyanın sonundaki ana faktör olarak göstermiştir.