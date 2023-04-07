Nostradamus'un Karadeniz kehaneti gündem oldu
"Her dediği çıkan kahin" olarak bilinen ve daha önce Rusya-Ukrayna savaşı dahil olmak üzere çok sayıda olayı önceden bilen Nostradamus'un Karadeniz bölgesi için kehaneti tüyler ürpertti.
ABD Başkanı John F. Kennedy'nin ölümünü ve Fransız Devrimi'ni önceden tahmin etmesiyle tanınan, hatta 2023 için Rusya-Ukrayna savaşı dahil, buğday krizini de bilen kahin Nostradamus'un 2023 yılı için kehanetleri de gündem oldu. Nostradamus, kehanetleri arasında Karadeniz hakkında da önemli detaylara yer vermiş.
2023 için öne çıkan ilk tahminlerden biri 'büyük bir savaş'. 1555 tarihli kehanet kitabında bir satır özellikle öne çıkıyor: "Yedi aylık büyük savaş, insanlar kötülük yüzünden öldü"
Bu savaşın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olduğu değerlendiriliyor.
Nostradamus'un başka bir kehanetinde astrolog, "Kraliyet binasındaki göksel bir yangından" söz ediyor.
Ancak bu tahmin, bir kraliyet konutunun ateşe verilmesinden çok daha uğursuzdur. İncil boyunca, kıyamet günü veya "zamanın sonu" her zaman ateşi dünyanın sonundaki ana faktör olarak göstermiştir.
MARS HAKKINDAKİ KEHANETİ
Nostradamus, şifreli bir şekilde, tahminler kitabında "mars'ın üzerine düşen ışığa" da atıfta bulundu. Bu, gezegenin geri hareketine girmesi ve gökyüzünde geriye doğru hareket ediyormuş gibi görünmesi olarak açıklanabilir.
Öte yandan, insanlığın gezegeni kolonileştirme çabalarına da atıfta bulunabilir.