Nisan ayının ilk yarısında parayı bulup zenginliği tadacaklar: Bu 4 burcun yüzü Nisan ayında gülecek. İşte şans kapıları ardında kadar açık olan o burçlar
Nisan ayının ilk yarısında zenginliği iliklerine kadar hissedecek olan burçlar belli oldu. Bu 4 burcun yüzü paradan yana gülecek. İşte Nisan ayında paraya para demeyecek o burçlar...
KOÇ BURCU
21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler koç burcudur. Koç burçları genel özellikleri itibarıyla hayatta her zaman kendi başına yaşamayı seven ve çevresindeki insanlardan herhangi bir yardım talebi içerisinde olmayan kişilerdir.
Özgürlüklerine bir hayli düşkün olan koçları sınırlamaya çalışmak büyük bir gaflet hareketi olurken, koçlar istediği her şeyi kendi keyiflerine göre yapmaktadırlar.
İş hayatında başarılı olmayı seven koç burçları, dişini tırnağına takarak çalışır. Verdikleri emeğin karşılığını Nisan ayının gelişiyle birlikte alacak olan koçlar, nisan ayında önemli paralar kazanmaya başlayacak.
BOĞA BURCU
20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğan ve toprak elementine sahip olan kişiler boğa burcudur. Boğa burçları genel özellikleri itibarıyla hayatı her anlamda kaliteli yaşamayı seven ve midelerine düşkün olmalarıyla bilinen kişilerdir.
Pek çok kişi boğa burçlarını ilgisiz ve düşüncesiz gibi görsede boğalar laf kalabalığının içerisinde olmaktan hoşlanmayarak sevdiği kişilere tüm enerjisini gösterirler.
Para harcamaya olan düşkünlükleri ve esasında paraya çok da değer vermemeleri bir noktada paranın onları bulmasına neden olurken, Nisan ayının bir diğer şanslı burçları şüphesiz boğalar olucak.
Toplu ve yüklü paralar boğaların gündeminden şu sıra düşmeyecek. Ancak temkinli olmakta fayda var.
ASLAN BURCU
22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler aslan burcudur. Aslan burçları genel özellikleri itibarıyla nerede ne konuşması gerektiğini fazlasıyla iyi bilen ve tavırlarıyla tüm ilgiyi üzerlerine çeken kişilerdir.
Aslan burçları uzun zamandır hayalini kurduğu o işi Nisan ayının gelişiyle birlikte gerçekleştirmeye başlayacak.
Çevresine olan güveni onu, arpa boyu kadar yol almasına engel olurken, aslanlar artık bu döngüyü fark edecekler.
Önlerine yalnızca tek tabanca devam edecekler. Başarı kaçınılmaz görünüyor.
YAY BURCU
22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğan ve ateş elementine sahip olan kişiler yay burcu olurken, yay burçları genel özellikleri itibarıyla hemen herkesle oldukça kolay bir şekilde iletişime geçebilen kişilerdir.
Son derece sosyal olan yayların ellerinden hemen her iş de kolayca gelir. Arkadaşlığa düşkün olmaları çoğu zaman darbe almalarına neden olsa da yaylar bu durumu oldukça geç fark etti.
Nisan ayında önemli iş girişimleri yay burçlarıyla birlikte olacak. İyi ve akıllı değerlendirmeleri yükselmelerini sağlayabilir.