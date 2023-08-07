Nesli tükenmekte, Kahramanmaraş'ta 43 yıl sonra görüntülendi!

Anadolu'nun en nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 43 yıl sonra görüntülendi.

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Nesli tükenmekte, Kahramanmaraş'ta 43 yıl sonra görüntülendi! - Resim: 1

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde en son 1980’de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, 43 yıl sonra ilk kez kendini gösterdi.

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Nesli tükenmekte, Kahramanmaraş'ta 43 yıl sonra görüntülendi! - Resim: 2

Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu.

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Nesli tükenmekte, Kahramanmaraş'ta 43 yıl sonra görüntülendi! - Resim: 3

GÖZDEN KAYBOLDU

İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde bekçilik yapan Ali Bülbül, su kanalında bir hayvan olduğunu fark etti. Hayvanı incelediğinde çizgili sırtlan olduğunu anlayan Bülbül, hemen cep telefonuna sarıldı. Sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

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Nesli tükenmekte, Kahramanmaraş'ta 43 yıl sonra görüntülendi! - Resim: 4

ÇİZGİLİ SIRTLAN

Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor. Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.

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