Negatif ve Pozitif Kan Grupları Arasında Şaşırtan Fark Ortaya Çıktı: Meğer Onlar Daha Zekiymiş

Yapılan araştırmalar, negatif kan grubuna sahip kişilerin, pozitif kan grubuna sahip kişilere göre daha yüksek bir zeka seviyesine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu durum, negatif kan grubunda bulunan Rh faktörünün, beyin fonksiyonlarını olumlu etkileyebileceği düşüncesini doğuruyor. Ancak bu durumun kesin nedenleri henüz tam olarak açıklanabilmiş değil.



