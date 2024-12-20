Negatif ve Pozitif Kan Grupları Arasında Şaşırtan Fark Ortaya Çıktı: Meğer Onlar Daha Zekiymiş
Kan grupları ve zeka arasındaki ilişki, bilim dünyasında oldukça ilgi çekici bir konu haline geldi. Özellikle kan grubunun pozitif veya negatif olması, kişinin zeka seviyesiyle ilişkilendirilmeye başlandı. Peki negatif kan grubu mu yoksa pozitif kan grubu mu daha zeki oluyor? İşte cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllarca kan gruplarının sadece kan nakillerinde önemli olduğu düşünülürken, yapılan yeni araştırmalar bu konuda farklı bir bakış açısı sunuyor. Özellikle kan grubunun pozitif veya negatif olması, kişinin zeka seviyesiyle ilişkilendirilmeye başlandı.
Yapılan araştırmalar, negatif kan grubuna sahip kişilerin, pozitif kan grubuna sahip kişilere göre daha yüksek bir zeka seviyesine sahip olabileceğini gösteriyor. Bu durum, negatif kan grubunda bulunan Rh faktörünün, beyin fonksiyonlarını olumlu etkileyebileceği düşüncesini doğuruyor. Ancak bu durumun kesin nedenleri henüz tam olarak açıklanabilmiş değil.
Negatif kan grubunda Rh faktörü bulunmaz. Bu durumun, beyin fonksiyonlarını etkileyerek bilişsel becerileri artırdığı düşünülüyor. Kan grupları genetik olarak belirlenir. Bu nedenle, zeka seviyesindeki farklılıkların genetik yatkınlıkla da ilişkili olabileceği öne sürülüyor.
Dünya üzerinde yaşayan insanların büyük bölümü 'pozitif' kan gruplarına sahip. Türkiye'de ve dünyada en yaygın olan kan grubu A rh+ olurken, incelemeler pratik ve kavramsal zeka seviyelerinin negatif kan gruplarında belirgin şekilde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.