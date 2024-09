Neden Limonlu Su İçmelisiniz? Meğer Faydası Saymakla Bitmiyormuş

Günde bir bardak limonlu su tüketmek, sağlığınız üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Peki limonlu suyu özel kılan önemli faktörler nelerdir?

İşte limonlu suyun beş önemli avantajı:

C Vitamini Zengini: Limonlu su, bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Bir bardak limonlu su tüketerek, günlük C vitamini alımınızın önemli bir kısmını sağlamış olursunuz.

Sindirim Sistemi İçin Yararlı: Limonlu su, sindirim süreçlerini destekler. Limonun asidik özelliği, sindirimi kolaylaştırabilir ve mide asidini dengeleyerek sindirim rahatsızlıklarını hafifletebilir.