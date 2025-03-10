Ne Yumurta Ne de Peynir! Sağlıklı Kahvaltının Sırrı Bakın Neymiş

İspanyol Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), kahvaltının içeriğinde süt ürünleri, tahıllar, meyve ve sağlıklı yağların mutlaka bulunması gerektiğini vurguluyor. Bu besin gruplarının diyetten çıkarılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, dengeli bir kahvaltının gün boyu enerji seviyesini koruyacağını ifade ediyor.

KAHVALTININ VÜCUDA FAYDALARI

Endokrinoloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Antonio Escribano, sağlıklı bir kahvaltının vücuda faydalı birçok bileşeni bir araya getirdiğini belirterek, zeytinyağı, jambon proteini ve domatesin likopenini “vücuda faydalı bir melodi” olarak tanımlıyor. Ancak kahvaltının aşırı büyük porsiyonlarla tüketilmemesi gerektiğini belirten Escribano, “Bazen devasa tostlar üzerine bolca yağ döküldüğünü görüyoruz. Bu durum aşırı kalori alımına ve kilo artışına yol açabilir” uyarısında bulunuyor.