Ne Yumurta Ne de Peynir! Sağlıklı Kahvaltının Sırrı Bakın Neymiş
Beslenme uzmanları, kahvaltıda geleneksel İspanyol tarzı beslenmenin sağlıklı bir seçenek olabileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz mutfağına özgü kahvaltı alışkanlıkları, vücuda faydalı birçok besin öğesini bir araya getiriyor. Peki, sağlıklı bir kahvaltıda neler olmalı?
Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel İspanyol kahvaltısında ekmek, sızma zeytinyağı, jambon ve domates gibi temel gıdalar yer alıyor. Ancak uzmanlar, kahvaltının tek bir öğünde büyük porsiyonlar şeklinde değil, sabah saatlerine yayılmış şekilde tüketilmesinin daha faydalı olduğunu belirtiyor.
İspanyol Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), kahvaltının içeriğinde süt ürünleri, tahıllar, meyve ve sağlıklı yağların mutlaka bulunması gerektiğini vurguluyor. Bu besin gruplarının diyetten çıkarılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, dengeli bir kahvaltının gün boyu enerji seviyesini koruyacağını ifade ediyor.
KAHVALTININ VÜCUDA FAYDALARI
Endokrinoloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Antonio Escribano, sağlıklı bir kahvaltının vücuda faydalı birçok bileşeni bir araya getirdiğini belirterek, zeytinyağı, jambon proteini ve domatesin likopenini “vücuda faydalı bir melodi” olarak tanımlıyor. Ancak kahvaltının aşırı büyük porsiyonlarla tüketilmemesi gerektiğini belirten Escribano, “Bazen devasa tostlar üzerine bolca yağ döküldüğünü görüyoruz. Bu durum aşırı kalori alımına ve kilo artışına yol açabilir” uyarısında bulunuyor.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ
Uzmanlar, kahvaltıda süt ve süt ürünlerine de yer verilmesi gerektiğini belirtiyor. A, D ve K vitaminlerini almak için küçük bir bardak tam yağlı süt öneren Escribano, içindeki yağın vücut için gerekli vitaminleri sağladığını ifade ediyor. Ayrıca kahvaltının tek seferde bitirilmesi gerekmediğini, sabah saatlerine yayarak süt veya yoğurt tüketiminin de faydalı olabileceğini belirtiyor.