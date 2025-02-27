Ne Süt Ne Yumurta! Tam Bir Kalsiyum Bombası: Türkiye'de Değerini Bilen Yok

SİYAH FASULYE

Yüksek lif ve protein içeriğiyle bilinen siyah fasulye, kemik sağlığı için de oldukça faydalı. Bir fincan siyah fasulye, 294 mg kalsiyum, 29 gram lif ve 39 gram protein içeriyor. Üstelik düşük yağ ve şeker oranı sayesinde sağlıklı beslenme için ideal bir seçenek.

7.000 YILLIK BESİN KAYNAĞI

Araştırmalara göre siyah fasulye, en az 7.000 yıldır Kuzey Amerika mutfağında önemli bir yer tutuyor. Besleyici içeriğiyle öne çıkan bu fasulye türü, kemik gelişimini desteklemesinin yanı sıra enerji verici özellikleriyle de dikkat çekiyor.