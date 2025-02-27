Ne Süt Ne Yumurta! Tam Bir Kalsiyum Bombası: Türkiye'de Değerini Bilen Yok
Günlük beslenmede yeterli kalsiyum almak, hem kemik erimesi riskini azaltıyor hem de kas ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına destek oluyor. Peki, süt ve yumurta dışında kalsiyum açısından zengin hangi besinler tüketilmeli? İşte doğal kalsiyum kaynakları ve faydaları…
Kaynak: Haber Merkezi
Kuru meyveler ve besleyici tahıllar, enerji vermenin yanı sıra kemik sağlığına da katkı sağlıyor. İçerdikleri lif sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekleyen bu besinler, aynı zamanda kalsiyum deposu olarak öne çıkıyor. İşte doğal kalsiyum deposu besinler listesi:
SOYA PEYNİRİ (TOFU)
Bitkisel protein açısından oldukça zengin olan soya peyniri (tofu), aynı zamanda güçlü bir kalsiyum kaynağı. Bir dilimi yaklaşık 1.624 mg kalsiyum içeriyor. Günlük önerilen kalsiyum ihtiyacını karşılamak için tofu tüketmek oldukça etkili bir seçenek olabilir.
KURU İNCİR
Kalsiyum açısından en zengin meyvelerden biri olan kuru incir, bir fincanında yaklaşık 241 mg kalsiyum içeriyor. Bunun yanı sıra demir ve magnezyum açısından da oldukça zengin. Antioksidan deposu olan bu meyve, aynı zamanda kemik sağlığını destekleyen potasyum ve K vitamini bakımından da önemli bir kaynak.
ENGİNAR
Tek bir büyük enginar, vücuda 71 mg kalsiyum sağlıyor. Enginarı direkt tüketmek istemeyenler, salatalara veya soslara ekleyerek de bu faydalı besinden yararlanabilir.
SİYAH FASULYE
Yüksek lif ve protein içeriğiyle bilinen siyah fasulye, kemik sağlığı için de oldukça faydalı. Bir fincan siyah fasulye, 294 mg kalsiyum, 29 gram lif ve 39 gram protein içeriyor. Üstelik düşük yağ ve şeker oranı sayesinde sağlıklı beslenme için ideal bir seçenek.
7.000 YILLIK BESİN KAYNAĞI
Araştırmalara göre siyah fasulye, en az 7.000 yıldır Kuzey Amerika mutfağında önemli bir yer tutuyor. Besleyici içeriğiyle öne çıkan bu fasulye türü, kemik gelişimini desteklemesinin yanı sıra enerji verici özellikleriyle de dikkat çekiyor.