Ne Su Ne Gübre! Kaktüsleri Çiçeğe Doyuracak Yöntem Ortaya Çıktı

KAKTÜSLER NASIL ÇİÇEK AÇAR?

Birçok kaktüs sahibi, bitkisinin çiçek açmadığından şikâyet eder. Ancak, doğru koşullar sağlandığında kaktüsler bol ve renkli çiçeklerle evinizin en güzel köşelerinden biri haline gelebilir. Bunun için ısı, ışık, su ve besin dengesi büyük önem taşır.

GÜNEŞ IŞIĞI ŞART

Kaktüsler bol güneş ışığına ihtiyaç duyan bitkilerdir. Günlük en az 6 saat güneş ışığı alması, gelişimi ve çiçek açması için gereklidir. Bu nedenle pencere kenarları veya güneş alan bir balkon kaktüsler için ideal bir ortam oluşturur.