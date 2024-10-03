Ne Deterjan Ne Kabartma Tozu! Çamaşır Makinesine 2 Tane Ekleyin, Perdeleriniz Bembeyaz Olacak
Evin estetik görünümünün en önemli parçalarından biri olan perde çok sık temizlenmiyor. Bu durum perdelerin bir süre sonra rengini kaybetmesine neden oluyor. Perdelerinizin beyazlığını geri kazandırmak için deterjanlar yerine doğal yöntemler tercih edin. İşte perdelerini bembeyaz yapacak o ürünler…
Kaynak: Gerçek Gündem
Zamanla perdeler, toz ve kirin birikmesi sonucu beyazlıklarını yitirip grileşebilir. Kullanılan deterjanlar da her zaman istenilen beyazlığı geri getirmekte yeterli olmayabilir. Ancak doğal yöntemlerle, perdelerinizi ilk günkü kadar beyaz hale getirebilirsiniz. İşte perde temizliği için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler:
Karbonat
Doğal bir beyazlatıcı olan karbonat, perde temizliğinde oldukça etkilidir. Bir leğene ılık su doldurup 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Perdeleri bu suda 30 dakika bekletin, ardından çamaşır makinesine koyup üzerine tekrar karbonat serpin ve makineyi normal ayarda çalıştırın.
Küp Şeker
Az bilinen ama etkili bir yöntemdir. Perdeleri makineye yerleştirdikten sonra üzerine 2 adet küp şeker bırakın. Deterjan ekleyip makineyi çalıştırarak perdelerinizi beyazlatabilirsiniz.
Beyaz Sirke
Beyaz sirke, kirleri derinlemesine temizler ve perdeleri yumuşatır. Çamaşır makinesinin yumuşatıcı haznesine 1 su bardağı beyaz sirke eklediğinizde perdeleriniz hem temiz hem de yumuşak olacaktır.