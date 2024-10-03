Ne Deterjan Ne Kabartma Tozu! Çamaşır Makinesine 2 Tane Ekleyin, Perdeleriniz Bembeyaz Olacak

Zamanla perdeler, toz ve kirin birikmesi sonucu beyazlıklarını yitirip grileşebilir. Kullanılan deterjanlar da her zaman istenilen beyazlığı geri getirmekte yeterli olmayabilir. Ancak doğal yöntemlerle, perdelerinizi ilk günkü kadar beyaz hale getirebilirsiniz. İşte perde temizliği için uygulayabileceğiniz doğal yöntemler:

Karbonat

Doğal bir beyazlatıcı olan karbonat, perde temizliğinde oldukça etkilidir. Bir leğene ılık su doldurup 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Perdeleri bu suda 30 dakika bekletin, ardından çamaşır makinesine koyup üzerine tekrar karbonat serpin ve makineyi normal ayarda çalıştırın.