Ne Çiziyor Ne Masraf Çıkarıyor: Buzlu Araba Camını Bu Şekilde Temizleyin

NEM ORANI ÖNEMLİ

Araç içinde nemin fazla olması, camlarda yoğunlaşma (buğu) oluşmasına neden olur. Kış aylarında bu oranı %30-45 seviyesinde tutmak, iç mekanın daha sağlıklı ve konforlu olmasını sağlar.

SİLECEKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Silecek lastiklerinde buzlanma, cam yüzeyine yapışmalarına ve iz bırakmalarına yol açabilir. Eğer silecekler cama yapışıyorsa, onları yukarı kaldırarak donmayı önleyebilirsiniz. Ayrıca, ısıtmalı silecekler daha iyi bir görüş sunabilir.

KAPILAR DONDUĞUNDA NE YAPILMALI?

Eğer kapılar donduysa ani kuvvet uygulamak yerine hafifçe sallayarak açmayı deneyin. Kapıların donmasının en yaygın sebebi, kauçuk contalar üzerindeki nemin donmasıdır. Contalara silikon sıvısı uygulamak, bu tür donmaları önleyerek kapıların rahat açılmasını sağlar.

Kış aylarında aracınızı korumak için doğru buz temizleme yöntemlerini uygulamak, hem güvenliğinizi hem de aracınızın uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.