Ne Çiziyor Ne Masraf Çıkarıyor: Buzlu Araba Camını Bu Şekilde Temizleyin
Kış mevsimiyle birlikte karlar altında kalan arabaların temizliği büyük önem taşıyor. Kar yağışı sonrası buz ve karla kaplanan arabaların camlarını çizmeden masrafsız şekilde temizlemek mümkün. İşte buzlanmış araba camı temizliğinin pratik yolu…
Kaynak: Haber Merkezi
Soğuk hava koşullarında araç üzerindeki buzlanmayı yanlış yöntemlerle temizlemek, gövde, tampon, silecek lastikleri ve contalar gibi önemli parçalara zarar verebilir. Özellikle ani ve sert hareketlerle buz kazımak, bu parçaların ömrünü kısaltabilir. Peki buzlu araba camı nasıl temizlenmeli?
BUZ TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kapı, kulp ve diğer yüzeyler için yumuşak fırça ve plastik kazıyıcılar kullanılması önerilir. Sert cisimler, boyaya zarar verebilir.
Ulaşılması zor bölgeler için özel aksesuarlar tercih edilebilir. Mikrofiber bezler ise camlardaki yoğuşmayı gidermede oldukça etkilidir.
Ön cam ve aynalar için iç ısıtmayı önceden açmak, buzlanmayı çözme sürecini hızlandırır. Ayrıca, özel antifriz katkılı cam suyu ve buz çözücü spreyler kullanmak görüş açısını artırabilir.
NEM ORANI ÖNEMLİ
Araç içinde nemin fazla olması, camlarda yoğunlaşma (buğu) oluşmasına neden olur. Kış aylarında bu oranı %30-45 seviyesinde tutmak, iç mekanın daha sağlıklı ve konforlu olmasını sağlar.
SİLECEKLERİNİZİ KONTROL EDİN
Silecek lastiklerinde buzlanma, cam yüzeyine yapışmalarına ve iz bırakmalarına yol açabilir. Eğer silecekler cama yapışıyorsa, onları yukarı kaldırarak donmayı önleyebilirsiniz. Ayrıca, ısıtmalı silecekler daha iyi bir görüş sunabilir.
KAPILAR DONDUĞUNDA NE YAPILMALI?
Eğer kapılar donduysa ani kuvvet uygulamak yerine hafifçe sallayarak açmayı deneyin. Kapıların donmasının en yaygın sebebi, kauçuk contalar üzerindeki nemin donmasıdır. Contalara silikon sıvısı uygulamak, bu tür donmaları önleyerek kapıların rahat açılmasını sağlar.
Kış aylarında aracınızı korumak için doğru buz temizleme yöntemlerini uygulamak, hem güvenliğinizi hem de aracınızın uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.