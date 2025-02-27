Ne Alarm Ne Türk Kahvesi ! İşte Zımba Gibi Uyanmak İçin 15+15+15 Yöntemi
Kış aylarında birçok kişi, uyku düzeninin bozulduğunu ve dinlenmiş hissetmediğini belirtiyor. Uzmanlara göre, uyku kalitesini artırmak için yapılması gereken en önemli şey, sabah alışkanlıklarını değiştirmek.
Uzmanlar, uykusuzluğun birçok sebebi olabileceğini belirtiyor. En sık rastlanan nedenler arasında stres, vücuttaki vitamin eksiklikleri ve elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık bulunuyor.
Çoğu kişi, bu sorunu çözmek için bitki çayları ya da uyku düzenleyici ilaçlara yönelse de bu yöntemler genellikle kısa vadeli bir rahatlama sağlıyor. Ancak uzun vadede biyolojik saatin bozulmasına ve sağlık sorunlarının artmasına neden olabiliyor.
Özellikle kış aylarında uyku bozukluklarının önemli bir nedeni D vitamini eksikliği olarak gösteriliyor. Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (MDB) olarak bilinen durum, gün ışığının azalmasıyla birlikte ortaya çıkıyor ve uyku kalitesinin düşmesine yol açıyor.
UYKU KALİTESİ İÇİN 15+15+15 YÖNTEMİ NEDİR?
Uzman psikologlar, "15x15x15 yöntemi" olarak adlandırılan basit bir sabah rutiniyle uyku kalitesinin artırılabileceğini söylüyor. Bu yöntem, sabahları yapılacak şu üç basit adımı içeriyor:
İlk 15 dakika: Uyandıktan sonra derin nefes egzersizleri yapın. Bu, vücudun oksijenle dolmasını sağlayarak uykulu halden çıkmanıza yardımcı olur. Kahveden bile daha etkili olduğu belirtiliyor.
İkinci 15 dakika: 450 ml (yaklaşık 15 ons) su için. Uyku sırasında vücut su kaybettiği için sabahları içilen su, kafeinden daha güçlü bir enerji verici etki yaratıyor.
Son 15 dakika: Güneş ışığı alın. Perdeleri açarak, pencere önünde durarak veya kısa bir yürüyüş yaparak gün ışığından faydalanın. Gün ışığı, D vitamini seviyelerini dengeleyerek uyku düzeninizi olumlu etkiliyor.
GÜNEŞ GÖRMEYENLER NE YAPMALI?
Kış aylarında güneş ışığı yetersiz olduğunda, uzmanlar D vitamini içeren gıdaların tüketilmesini öneriyor. Mantar, yağlı balıklar, yumurta sarısı ve bazı zenginleştirilmiş meyve suları, D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilecek besinler arasında yer alıyor. Ayrıca, doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almak da alternatif çözümler arasında gösteriliyor.