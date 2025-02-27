Ne Alarm Ne Türk Kahvesi ! İşte Zımba Gibi Uyanmak İçin 15+15+15 Yöntemi

Uzmanlar, uykusuzluğun birçok sebebi olabileceğini belirtiyor. En sık rastlanan nedenler arasında stres, vücuttaki vitamin eksiklikleri ve elektronik cihazlardan yayılan mavi ışık bulunuyor.

Çoğu kişi, bu sorunu çözmek için bitki çayları ya da uyku düzenleyici ilaçlara yönelse de bu yöntemler genellikle kısa vadeli bir rahatlama sağlıyor. Ancak uzun vadede biyolojik saatin bozulmasına ve sağlık sorunlarının artmasına neden olabiliyor.

Özellikle kış aylarında uyku bozukluklarının önemli bir nedeni D vitamini eksikliği olarak gösteriliyor. Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (MDB) olarak bilinen durum, gün ışığının azalmasıyla birlikte ortaya çıkıyor ve uyku kalitesinin düşmesine yol açıyor.