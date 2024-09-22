Naci Görür'den Korkutan Deprem Uyarısı: Nokta Atışı Yaptı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş için hazırlanan fay etüt raporu sonuçlarına itiraz ederek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür, Hatay'dan Adıyaman'a kadar uzanan bölgenin yerleşime uygun olmadığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 7 bin 854 hektarlık alanda gerçekleştirilen Kahramanmaraş fay etüt raporunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Bakan Kurum, "Bazı fay zonlarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı ve bu alanlarda 'fay sakınım zonu' oluşturmaya gerek olmadığı tespit edildi. Bu bölgeler 'uygun olmayan alan' yerine 'önlemli alan' olarak yeniden düzenlenerek, belirlenen tedbirlerle yapılaşma yapılabilecek" açıklamasında bulunmuştu.
Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, rapora itiraz ederek, "Sayın Bakan, beni affedin ama Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil" ifadelerini kullandı.
Naci Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sayın bakanımız Murat Kurum ekibi ile Maraş bölgesini, fayları ve Londra’da incelenen örneklerden bahsedip yerleşime uygunluktan söz ediyor. Beni affedin sayın bakanım ama o zonda Hatay’dan Adıyaman’a kadar hiçbir yer yerleşime uygun değil. Söz konusu zon bir levha sınırı. Levha sınırları deprem üretirler. yaklaşık 13,6 milyon senedir deprem üretiyor daha milyonlarca sene üretecek. Bu zon Ölüdeniz Fayı ila Doğu Anadolu Fayı tarafından temsil ediliyor. Bu faylar genellikle 6 Şubat depremlerinde kırıldı. Ama bu levha sınırının doğusunda, Arap Levhası üzerinde levha sınırı kenar fayları var. Bunlar kırılmadı. Bu dar zonda hangi fay kırılırsa hasar verir. En iyisi fay analizlerine devam edip bu sınırdaki evlere dikkat edelim. Buradaki yerleşim alanlarına özen gösterilmelidir. Burası özel bir yerdir. Özel planlama, özel mimari, özel inşaat teknolojisi, özel yapı malzemesi, deprem etkisini azaltacak özel teknoloji ister. Burada klasik bina yapamazsınız. İşini bilen özel insanlarla çalışmalısınız. Doğa koşullarını düzeltemeyeceğinize göre tek şansınız özgün inşaat, mimari ve malzeme teknolojileridir. Eğer böyle yapmazsak bugün çektiğimiz acıları gelecek nesillere ihraç etmiş oluruz. Sevgiyle."