Mutlu çiftlerin asla kullanmadığı 5 kelime belli oldu

2- HER ZAMAN: "Her zaman" katılık ve doğruluk duygusunu içerir. Her zaman dediğinizde eşinize onun hatalı olduğunu, sizin haklı olduğunuzu ve bu konuda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söylemiş olursunuz. Bu da takdir edersiniz ki çözümcü bir tavır değildir.