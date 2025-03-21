Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor

Mutfak temizliği denildiğinde akla ilk gelen temiz bir ortam sağlamak olsa da, yapılan araştırmalar mutfakta sanıldığından çok daha fazla bakteri bulunduğunu ortaya koyuyor.

Üstelik en fazla mikrop barındıran alanlar, genellikle gözden kaçan ya da temiz olduğu düşünülen yüzeyler olabilir.