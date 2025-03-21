Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor
Mutfak temizliğinde birçok kişi tarafından bilmeden yapılan bu hatalar, özellikle tezgahlarda mantar ve bakteri oluşumunu tetikleyerek hızla yayılmasına sebep oluyor. Tezgahların mikrop yuvasına dönüşmesi, gıdaları da tehlikeye atarak insan sağlığını tehdit ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfak temizliği denildiğinde akla ilk gelen temiz bir ortam sağlamak olsa da, yapılan araştırmalar mutfakta sanıldığından çok daha fazla bakteri bulunduğunu ortaya koyuyor.
Üstelik en fazla mikrop barındıran alanlar, genellikle gözden kaçan ya da temiz olduğu düşünülen yüzeyler olabilir.
MUTFAK SÜNGERLERİ MİKROP YUVASI
Arizona Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Dr. Chuck Gerba'nın yaptığı araştırmaya göre, mutfakta en fazla bakteri barındıran eşyaların başında süngerler ve bulaşık bezleri geliyor. Yapılan testlerde, mutfak süngerlerinin klozetlerden 200 bin kat daha fazla bakteri taşıdığı belirlendi. Özellikle coliform bakterisi içeren bu süngerler, dışkı bulaşmasının bir göstergesi olabilir ve ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.
TEMİZ ZANNEDİLEN YÜZEYLERDE BAKTERİLER HIZLA ÜRÜYOR
BBC'nin Trust Me I'm a Doctor programı kapsamında yapılan bir deneyde, üç farklı aileye özel sökülebilir mutfak tezgahları verildi. Ailelerden bu yüzeyleri antibakteriyel bezlerle temizlemeleri istendi. Ancak sadece bir saat sonra bakterilerin hızla çoğaldığı tespit edildi. 12 saat içinde ise mantar ve bakteri miktarı önemli ölçüde arttı. Bu durum, antibakteriyel ürünlerin uzun vadede yeterince etkili olmayabileceğini gösteriyor.
ETKİLİ TEMİZLİK İÇİN NE YAPILMALI?
Uzmanlar, mutfakta bakteri oluşumunu önlemek için şu önerilerde bulunuyor:
Süngerleri sık sık değiştirin: Bulaşık süngerlerini haftada en az bir kez yenileyin veya kaynar suda birkaç dakika bekleterek mikroplardan arındırın.
Bulaşık bezlerini düzenli yıkayın: Bezleri her gün yüksek sıcaklıkta yıkayarak mikropların çoğalmasını önleyin.
Tezgah temizliğine dikkat edin: Antibakteriyel temizleyiciler yerine sirke veya karbonat gibi doğal çözücüler kullanarak daha etkili bir hijyen sağlayabilirsiniz.