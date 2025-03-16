Musluk Suyunda Petrol Fışkırdı, Kimse Ne Olduğunu Anlayamadı! Sucular Siparişlere Yetişemedi

Su bayileri, artan talepler karşısında zorluk yaşadıklarını ve siparişleri yetiştiremeyeceklerini belirtti. Su bayisi sahibi Ali Yazgan, şimdiye kadar hiç damacana su almamış olan kişilerden bile sipariş aldıklarını ve satışların ciddi şekilde arttığını söyledi. Yazgan, fiyatlarda herhangi bir artış yapmadıklarını belirterek, "Karaman’daki tüm meslektaşlarımızla birlikte fiyatlarımızı sabit tuttuk ve açıklamadan önceki fiyatlarımızda bir değişiklik yapmadık," dedi.