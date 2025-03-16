Musluk Suyunda Petrol Fışkırdı, Kimse Ne Olduğunu Anlayamadı! Sucular Siparişlere Yetişemedi
Karaman’da, şebeke suyunda petrol hidrokarbonları tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı incelemeler sonucunda, kentteki barajdan su alımı durdurulurken, vatandaşlar hazır su tüketimine yöneldi. Su bayileri ise siparişlere yetişemediklerini ifade etti.
Kaynak: DHA
Karaman'da şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlanmasının ardından, suyun içme ve gıda hijyeni için kullanımına geçici olarak yasak getirildi. Bu durum, halkı hazır suya yönlendirdi ve damacana satışlarını önemli ölçüde artırdı.
Su bayileri, artan talepler karşısında zorluk yaşadıklarını ve siparişleri yetiştiremeyeceklerini belirtti. Su bayisi sahibi Ali Yazgan, şimdiye kadar hiç damacana su almamış olan kişilerden bile sipariş aldıklarını ve satışların ciddi şekilde arttığını söyledi. Yazgan, fiyatlarda herhangi bir artış yapmadıklarını belirterek, "Karaman’daki tüm meslektaşlarımızla birlikte fiyatlarımızı sabit tuttuk ve açıklamadan önceki fiyatlarımızda bir değişiklik yapmadık," dedi.
YASAKLAMALAR VE YENİ KEŞİF KARARI
İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından, Karaman Barosu’na kayıtlı yedi avukat, belediyeyi ihmal gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Avukatların talebi üzerine, şebeke hattının kaynağı olan Yeşildere Barajı’nda keşif yapıldı.
Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Barajdan su alımı tedbiren durdurulurken, Karaman Belediyesi de barajdan su alımının durdurulduğunu açıkladı.