Mürekkep Lekesini Çıkarmak Meğer Bu Kadar Basitmiş
Giyside, halıda, deride mürekkep lekesini için çıkarmanın formülü ortaya çıktı. Meğer mürekkep lekesini çıkarmak bu kadar kolaymış...
Kaynak: Haber Merkezi
Mürekkep lekesi, çıkarması zor olan leke türlerinden biridir. Ancak endişelenmeyin; mürekkep lekesini çıkarmak için çeşitli etkili yöntemler mevcut. İster giyside, ister halıda, ister deride olsun, mürekkep lekeleri için aşağıdaki adımları izleyerek başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.
İŞTE MÜREKKEP LEKESİNİ ÇIKARMANIN FORMÜLÜ
Anında Müdahale: Mürekkep lekesi taze ise, hemen kuru bir bez veya kağıt havlu ile nazikçe silin. Ancak ovalamaktan kaçının; bu, lekenin daha da yayılmasına neden olabilir.
Solmazlık Testi: Taze veya kurumuş mürekkep lekesine müdahale etmeden önce, derinin boyasının akmadığından emin olun. Pamuklu bir çubuğu izopropil alkole batırarak derinin görünmeyen bir alanında test yapın. Eğer renk çubuğa geçerse, temizleme işlemine devam etmeyin; bu, derinin gerçek renginin solmasına yol açabilir.
Alkol ile Temizlik: Pamuklu bir çubuğu veya beyaz bir bezi alkole batırarak lekenin dışından içe doğru silin. Bu, mürekkebin yayılmasını önleyecektir.
Kuruma Süreci: Mürekkep lekesi tamamen çıktığında, derinin doğrudan güneş ışığından ve ısıdan uzak, açık havada kurumasını bekleyin. Deri kuruduktan sonra, pürüzsüz ve esnek kalması için bir deri bakım kremi uygulayın.
ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER
Mürekkep lekesi çıkarırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle, lekenin fırçalanmasından kaçının. Çünkü çoğu deri döşeme ve çanta fırçalandığında rengini kaybedebilir. Ayrıca, yaygın bir yanlış anlaşılma olan saç spreylerinin derideki lekeleri çıkarmadığı, aksine daha fazla leke bırakabileceği unutulmamalıdır.