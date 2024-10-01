Mürekkep Lekesini Çıkarmak Meğer Bu Kadar Basitmiş

İŞTE MÜREKKEP LEKESİNİ ÇIKARMANIN FORMÜLÜ

Anında Müdahale: Mürekkep lekesi taze ise, hemen kuru bir bez veya kağıt havlu ile nazikçe silin. Ancak ovalamaktan kaçının; bu, lekenin daha da yayılmasına neden olabilir.

Solmazlık Testi: Taze veya kurumuş mürekkep lekesine müdahale etmeden önce, derinin boyasının akmadığından emin olun. Pamuklu bir çubuğu izopropil alkole batırarak derinin görünmeyen bir alanında test yapın. Eğer renk çubuğa geçerse, temizleme işlemine devam etmeyin; bu, derinin gerçek renginin solmasına yol açabilir.