Müge Anlı'da neler oluyor? 'Bacaklarıma bakma' diye bağırdı, saldırmaya çalıştılar

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe’nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan olayında her yayında yeni skandallar yaşanmaya devam ediyor.

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Müge Anlı'da neler oluyor? 'Bacaklarıma bakma' diye bağırdı, saldırmaya çalıştılar - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe’nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan olayı tartışılmaya devam ediyor.

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Müge Anlı'da neler oluyor? 'Bacaklarıma bakma' diye bağırdı, saldırmaya çalıştılar - Resim: 2

Tepki çeken Sinan Sardoğan'a yayın sırasında saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlikler araya girerken yayın ise reklama gitti. 

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Müge Anlı'da neler oluyor? 'Bacaklarıma bakma' diye bağırdı, saldırmaya çalıştılar - Resim: 3

Sardoğan'ın taciz ettiği Gökçe için 'O benim için ana yarısı' demesi dikkat çekti.

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Müge Anlı'da neler oluyor? 'Bacaklarıma bakma' diye bağırdı, saldırmaya çalıştılar - Resim: 4

Sinan Sardoğan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.

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