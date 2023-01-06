Müge Anlı'da neler oluyor? 'Bacaklarıma bakma' diye bağırdı, saldırmaya çalıştılar
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe’nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan olayında her yayında yeni skandallar yaşanmaya devam ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe’nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan olayı tartışılmaya devam ediyor.
Tepki çeken Sinan Sardoğan'a yayın sırasında saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlikler araya girerken yayın ise reklama gitti.
Sardoğan'ın taciz ettiği Gökçe için 'O benim için ana yarısı' demesi dikkat çekti.
Sinan Sardoğan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştı.