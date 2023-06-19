Müge Anlı stüdyodaki seyircileri sıkı sıkı tembihledi

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklama sonrası seyircileri sıkı sıkı tembihledi.

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Müge Anlı stüdyodaki seyircileri sıkı sıkı tembihledi - Resim: 1

Kendisine gönderilen boy aynasını stüdyoya getirmelerini isteyen Müge Anlı'nın "Bir geçtim bunun karşısına. 'Bana ne olmuş bu hafta?' dedim. 20 kilo vermişim gibi" sözleri izleyenleri gülümsetti.

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Müge Anlı stüdyodaki seyircileri sıkı sıkı tembihledi - Resim: 2

Reklam yüzü olduğu markanın çekimlerine değinen araştırmacı gazeteci Müge Anlı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ay bayıldım aynaya! Bence boy aynası yok diye bana dekordan bir aynanın kapağını söküp getirmişler."

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Müge Anlı stüdyodaki seyircileri sıkı sıkı tembihledi - Resim: 3

RAHMİ ÖZKAN AYNA KARŞISINA GEÇTİ

Aynanın daha zarif ve fit gösterdiğini belirten Rahmi Özkan'ın sözleri stüdyodaki seyircileri kahkahaya boğdu.

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Müge Anlı stüdyodaki seyircileri sıkı sıkı tembihledi - Resim: 4

'HİÇ DİYETE GEREK YOK'

Yaşadığı sevinci esprili bir dille paylaşan Müge Anlı aynaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Keşke her tarafımız bu aynalarla kaplı olsa. Hiç diyete falan gerek yok. 90 -60 -70 gösteriyor. Bakın 90 da değil. Yani gerçekten insanın aklı duruyor. Baktım kendi kendime 'Müge sen ne kadar zayıflamışsın' dedim."

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