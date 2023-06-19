Müge Anlı stüdyodaki seyircileri sıkı sıkı tembihledi
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklama sonrası seyircileri sıkı sıkı tembihledi.
Kendisine gönderilen boy aynasını stüdyoya getirmelerini isteyen Müge Anlı'nın "Bir geçtim bunun karşısına. 'Bana ne olmuş bu hafta?' dedim. 20 kilo vermişim gibi" sözleri izleyenleri gülümsetti.
Reklam yüzü olduğu markanın çekimlerine değinen araştırmacı gazeteci Müge Anlı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ay bayıldım aynaya! Bence boy aynası yok diye bana dekordan bir aynanın kapağını söküp getirmişler."
RAHMİ ÖZKAN AYNA KARŞISINA GEÇTİ
Aynanın daha zarif ve fit gösterdiğini belirten Rahmi Özkan'ın sözleri stüdyodaki seyircileri kahkahaya boğdu.
'HİÇ DİYETE GEREK YOK'
Yaşadığı sevinci esprili bir dille paylaşan Müge Anlı aynaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Keşke her tarafımız bu aynalarla kaplı olsa. Hiç diyete falan gerek yok. 90 -60 -70 gösteriyor. Bakın 90 da değil. Yani gerçekten insanın aklı duruyor. Baktım kendi kendime 'Müge sen ne kadar zayıflamışsın' dedim."