Müge Anlı stüdyodaki seyircileri sıkı sıkı tembihledi

'HİÇ DİYETE GEREK YOK'

Yaşadığı sevinci esprili bir dille paylaşan Müge Anlı aynaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Keşke her tarafımız bu aynalarla kaplı olsa. Hiç diyete falan gerek yok. 90 -60 -70 gösteriyor. Bakın 90 da değil. Yani gerçekten insanın aklı duruyor. Baktım kendi kendime 'Müge sen ne kadar zayıflamışsın' dedim."