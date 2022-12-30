Yaşlı kadınları seçiyor: Müge Anlı sinirden ağladığı olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Tokat'ta kaybolan ve Müge Anlı'nın programında aranan Arife Gökçe'yi, aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sardoğan'ın, kanser hastası kadını taciz ettiği iddia edildi.
Tokat'ta kaybolan ve Müge Anlı'nın programında aranan Arife Gökçe'yi, aynı köyde yaşayan Sinan Sardoğan'ın telefon üzerinden taciz ettiği öğrenildi.
Geçen günlerde eşinin öldürüldüğünden şüphelenen Fikri Gökçe Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
Fikri Gökçe, kendileri ile aynı köyde yaşayan Sinan adlı erkeğin eşine müstehcen mesajlar atarak rahatsız ettiğini anlattı.
Arife Gökçe'nin oğullarından birinin sınıf arkadaşı olduğu öğrenilen Sinan Sardoğan'ın, Gökçe dışında birçok kadına da mesaj attığı ortaya çıktı.