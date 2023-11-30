Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim

Model ve oyuncu Didem Soydan, 730 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı.

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Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim - Resim: 1

Model ve oyuncu Didem Soydan, 730 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim - Resim: 2

Instagram hesabından bir video yayınlayan Didem Soydan’a, kısa sürede 9 bin beğeni geldi.

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Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim - Resim: 3

Soydan, bir takipçisinin, "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" yorumuna da yanıt verdi.

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Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim - Resim: 4

Ünlü model, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı ve "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları" dedi.

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