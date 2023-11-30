Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim
Model ve oyuncu Didem Soydan, 730 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı.
Model ve oyuncu Didem Soydan, 730 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Instagram hesabından bir video yayınlayan Didem Soydan’a, kısa sürede 9 bin beğeni geldi.
Soydan, bir takipçisinin, "Didem Hanım gerzeklerin neslini tüketmişsiniz, eleştiren güruh ortada yok. Elinize sağlık" yorumuna da yanıt verdi.
Ünlü model, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı ve "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları" dedi.