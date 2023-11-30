Didem Soydan: 52 bin kişiyi engelledim

Ünlü model, 52 bin kişiyi engellediğini açıkladı ve "Çok uğraştık, sonunda bir minik meyvesini alıyoruz. Dünyada toplamda 52 bine yakın hesap engelleyen tek isim olduğumu biliyorum. Millet o rakamı satın alıyor takipçi çoğaltmak için, biz gitsinler diye üstüne para vereceğiz neredeyse. Ama temizledik cühelaları" dedi.