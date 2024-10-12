Mısır’da Keşfedildi: Devasa Boyutta! Meğer O Amaçla Kullanılıyormuş

Mısır'daki arkeologlar, antik Kafr El-Şeyh kentinde MÖ 6. yüzyıla ait bir astronomik gözlemevi keşfetti. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu tarihi buluşu resmi bir açıklamayla duyurdu. Kerpiç tuğladan yapılmış olan bu gözlemevi, yaklaşık 10.000 metrekarelik genişliği ile bölgenin en büyük ve en eski yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Mısır Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed İsmail Khaled, bu buluntunun Mısır astronomisinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha doğruladığını belirtti. Gözlemevinin giriş bölümü, güneşin doğduğu doğu yönüne bakıyor ve sütunlu "L" şeklindeki tasarımı, binanın yalnızca bilimsel değil, dini ve törensel amaçlarla da kullanıldığını işaret ediyor.