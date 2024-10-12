Mısır’da Keşfedildi: Devasa Boyutta! Meğer O Amaçla Kullanılıyormuş
Mısır'da arkeologlar, Kafr El-Şeyh antik kentinde MÖ 6. yüzyıla ait bir astronomik gözlemevini ortaya çıkardı. Bu keşif, Mısır'ın eski dönemlerde yıldızların ve Güneş'in hareketlerini gözlemleme konusundaki bilgi birikimini gözler önüne seriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mısır'daki arkeologlar, antik Kafr El-Şeyh kentinde MÖ 6. yüzyıla ait bir astronomik gözlemevi keşfetti. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu tarihi buluşu resmi bir açıklamayla duyurdu. Kerpiç tuğladan yapılmış olan bu gözlemevi, yaklaşık 10.000 metrekarelik genişliği ile bölgenin en büyük ve en eski yapılarından biri olarak öne çıkıyor.
Mısır Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Mohamed İsmail Khaled, bu buluntunun Mısır astronomisinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha doğruladığını belirtti. Gözlemevinin giriş bölümü, güneşin doğduğu doğu yönüne bakıyor ve sütunlu "L" şeklindeki tasarımı, binanın yalnızca bilimsel değil, dini ve törensel amaçlarla da kullanıldığını işaret ediyor.
Bulunan objeler arasında heykeller, sunak masaları, takılar ve ölçüm aletleri gibi dini eserlerin yanı sıra, yaklaşık 5 metre uzunluğunda kireçtaşından yapılmış büyük bir güneş saati de yer alıyor. Mısırlıların 365 günlük takvimi ve 24 saatlik gün kavramını geliştirmeleri, astronomi alanındaki ustalıklarını gözler önüne seriyor.
Bu yeni keşif, eski Mısır’da astronomi ile dinin nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha gösterirken, Osiris ve Horus gibi tanrılarla bağlantılı heykellerin bulunması bu kozmik anlayışın mitolojiye olan etkisini de ortaya koyuyor.