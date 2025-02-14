Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracı İçin Önemli Gelişme! Mahkeme Tahliye Kararı Verdi

“ÇADIR KURUP YAŞAYACAĞIM”

Sevda Taşçı, oğlunun evinde kaldığını ancak oğlunun evlenmesiyle birlikte kendi evine taşınmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Oğlum evlendikten sonra kendi evime çıkmak istedim. Kiracım ise tahliye taahhütnamesine rağmen çıkmayı reddetti. Mahkeme tahliye kararı verdi ancak şimdi de kararı istinafa taşıdılar. Kendi evim varken kızımda, oğlumda ve ablalarımda kalıyorum. Bu durum ailemde huzursuzluklara yol açtı. Öyle bir noktaya geldim ki artık çadır kurup yaşayacağım."