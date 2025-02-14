Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracı İçin Önemli Gelişme! Mahkeme Tahliye Kararı Verdi
Ankara'da yaşanan tahliye davasında mahkeme, ev sahibi Sevda Taşçı'nın ihtiyaç gerekçesiyle açtığı davada kiracının tahliyesine karar verdi. Kiracı Z.T., ev sahibinin ihtiyacının samimi olmadığı iddiasıyla karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.
Kaynak: DHA
Mamak ilçesinde bulunan dairesini 2022 yılında 1200 liraya kiraya veren Sevda Taşçı, bir yıl sonra kira bedelinde yüzde yüzün üzerinde artış talep etti. Ancak kiracısı Z.T., bu artışı kabul etmeyerek 3 bin lira kira ile oturmaya devam etti. Taşçı, kendi ihtiyacı olduğunu belirterek kiracısından evi boşaltmasını talep etti ancak olumsuz yanıt alınca tahliye davası açtı.
Ankara 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, kira sözleşmesi sırasında tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı Z.T.'nin, ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle evi boşaltmasına karar verdi. Kararın ardından Z.T., ev sahibinin ihtiyaç gerekçesinin samimi olmadığını öne sürerek itirazda bulundu ve dava sürecini istinafa taşıdı.
“ÇADIR KURUP YAŞAYACAĞIM”
Sevda Taşçı, oğlunun evinde kaldığını ancak oğlunun evlenmesiyle birlikte kendi evine taşınmak istediğini belirterek şunları söyledi:
"Oğlum evlendikten sonra kendi evime çıkmak istedim. Kiracım ise tahliye taahhütnamesine rağmen çıkmayı reddetti. Mahkeme tahliye kararı verdi ancak şimdi de kararı istinafa taşıdılar. Kendi evim varken kızımda, oğlumda ve ablalarımda kalıyorum. Bu durum ailemde huzursuzluklara yol açtı. Öyle bir noktaya geldim ki artık çadır kurup yaşayacağım."
KİRACININ İTİRAZI SÜRÜYOR
Kiracı Z.T.'nin avukatı, müvekkilinin tahliye edilmesini gerektiren samimi bir ihtiyaç olmadığını, ev sahibinin kirayı yükseltmek amacıyla bu yolu tercih ettiğini savunarak mahkeme kararına itiraz ettiklerini belirtti. Dosya şu an istinaf mahkemesinde karara bağlanmayı bekliyor.