Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' Uyarı: Ortalık Karışacak Gök Gürültülü Sağanak Geliyor!

Rapora göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ancak gök gürültülü sağanak yağışlar birçok bölgede etkisini sürdürecek. Özellikle Rize, Artvin ve Trabzon için renk kodlu uyarılar yapıldı. İşte detaylar...

Son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in doğu ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi, Akdeniz’in Toros Dağları çevresi, İskenderun Körfezi, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Ordu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağışlar etkili olurken, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yarın (Salı) itibarıyla mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar Durumu: Genel olarak kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar: Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlar, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.