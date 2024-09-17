Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' Uyarı: Ortalık Karışacak Gök Gürültülü Sağanak Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş güne ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Rapora göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ancak gök gürültülü sağanak yağışlar birçok bölgede etkisini sürdürecek. Özellikle Rize, Artvin ve Trabzon için renk kodlu uyarılar yapıldı. İşte detaylar...
Son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in doğu ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi, Akdeniz’in Toros Dağları çevresi, İskenderun Körfezi, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Ordu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağışlar etkili olurken, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yarın (Salı) itibarıyla mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar Durumu: Genel olarak kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar: Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlar, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 29°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey, Sivas'ın güney, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 19°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık