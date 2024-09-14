Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul ve Bu Şehirlerde Yaşayanlar Aman Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, ülkemizin batı ve kuzeydoğu bölgelerinde yer yer bulutlanmalar gözlenecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
Trakya'nın batısı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve bazı Ege bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında kalan bölgelerde ise genellikle açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Hava Sıcaklığı:
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine uygun sıcaklıklar görülecek.
Rüzgar:
Rüzgarlar çoğunlukla güney yönlerinden esmekte, kuzeydoğu kesimlerde ise kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın batısında ise rüzgarın 40-60 km/saat hızında kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Marmara Bölgesi:
Edirne ve Kırklareli gibi Trakya illerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin geri kalanında ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bölgenin batısında güneybatıdan esen rüzgar, hava sıcaklıklarını daha da hissedilir kılabilir.
Ege Bölgesi:
İzmir ve Manisa'nın yanı sıra Edremit Körfezi'nde sağanak yağışlar görülecek. Bunun haricinde kıyı bölgelerinde bulutlanma artışı beklenirken, iç kesimlerde ise hava büyük ölçüde açık ve az bulutlu geçecek.
Akdeniz Bölgesi:
Genel olarak az bulutlu bir hava hakim olsa da, İskenderun Körfezi ve Osmaniye çevresinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Akdeniz'de hava sıcaklıkları oldukça yüksek seyrederken, Antalya ve Adana gibi bölgelerde termometreler 30 dereceyi aşacak.
İç Anadolu Bölgesi:
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 30 derece civarında seyredecek. Özellikle Ankara ve Konya’da hafif rüzgarlar beklenirken, gün içerisinde açık hava hakim olacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu:
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ise açık ve güneşli bir gün geçirecek, sıcaklıklar Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 38 dereceye kadar çıkacak.
Karadeniz Bölgesi:
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olabilirken, Batı Karadeniz’de daha çok açık ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Trabzon ve Artvin gibi illerde kısa süreli yağışlar bekleniyor.
Hava durumu tahminlerine göre, özellikle yağış beklenen bölgelerde dışarı çıkarken tedbirli olunması, yağışlar sırasında trafikte dikkatli olunması öneriliyor.