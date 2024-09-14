Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul ve Bu Şehirlerde Yaşayanlar Aman Dikkat

Trakya'nın batısı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve bazı Ege bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bunun dışında kalan bölgelerde ise genellikle açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava Sıcaklığı:

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine uygun sıcaklıklar görülecek.

Rüzgar:

Rüzgarlar çoğunlukla güney yönlerinden esmekte, kuzeydoğu kesimlerde ise kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın batısında ise rüzgarın 40-60 km/saat hızında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi:

Edirne ve Kırklareli gibi Trakya illerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin geri kalanında ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle bölgenin batısında güneybatıdan esen rüzgar, hava sıcaklıklarını daha da hissedilir kılabilir.