Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 38 Kente Kıyamet Gibi Gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül için hava durumu raporunu yayımladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Meteoroloji İstanbul sağanak yağış Sağanak yağış
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 38 Kente Kıyamet Gibi Gelecek - Resim: 1

Meteoroloji, Çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil 38 ilde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların olası olumsuz sonuçlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Son tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Muş ve Ağrı bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, dolu yağışı ve güçlü rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların ekstra dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı verildi.

1 3
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 38 Kente Kıyamet Gibi Gelecek - Resim: 2

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar

Kuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalacağı belirtilirken, Ege'de ise 3-5 dere aralığında düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara

Bölgenin batısında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
- Edirne: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış
- İstanbul: 29°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış
- Kırklareli: 30°C, öğleden sonra sağanak yağış
- Kocaeli: 33°C, parçalı bulutlu

Ege

Kıyı Ege'de sağanak yağışlar öngörülüyor.
- Afyonkarahisar: 30°C, parçalı bulutlu
- İzmir: 31°C, sağanak yağış
- Manisa: 32°C, sağanak yağış
- Muğla: 25°C, sağanak yağış

2 3
Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 38 Kente Kıyamet Gibi Gelecek - Resim: 3

Akdeniz

Batı Akdeniz'de yerel yağışlar bekleniyor.
- Adana: 35°C, sağanak yağış
- Antalya: 31°C, sağanak yağış
- Isparta: 29°C, sağanak yağış

Doğu Anadolu

Doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor.
- Erzurum: 26°C, sağanak yağış
- Kars: 25°C, sağanak yağış
- Van: 23°C, sağanak yağış

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
- Diyarbakır: 37°C
- Gaziantep: 36°C
- Şanlıurfa: 38°C

3 3