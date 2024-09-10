Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 38 Kente Kıyamet Gibi Gelecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül için hava durumu raporunu yayımladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Meteoroloji, Çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil 38 ilde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların olası olumsuz sonuçlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Son tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Muş ve Ağrı bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, dolu yağışı ve güçlü rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların ekstra dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı verildi.
Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar
Kuzey ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının 2-4 derece azalacağı belirtilirken, Ege'de ise 3-5 dere aralığında düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara
Bölgenin batısında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
- Edirne: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış
- İstanbul: 29°C, parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış
- Kırklareli: 30°C, öğleden sonra sağanak yağış
- Kocaeli: 33°C, parçalı bulutlu
Ege
Kıyı Ege'de sağanak yağışlar öngörülüyor.
- Afyonkarahisar: 30°C, parçalı bulutlu
- İzmir: 31°C, sağanak yağış
- Manisa: 32°C, sağanak yağış
- Muğla: 25°C, sağanak yağış
Akdeniz
Batı Akdeniz'de yerel yağışlar bekleniyor.
- Adana: 35°C, sağanak yağış
- Antalya: 31°C, sağanak yağış
- Isparta: 29°C, sağanak yağış
Doğu Anadolu
Doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor.
- Erzurum: 26°C, sağanak yağış
- Kars: 25°C, sağanak yağış
- Van: 23°C, sağanak yağış
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
- Diyarbakır: 37°C
- Gaziantep: 36°C
- Şanlıurfa: 38°C