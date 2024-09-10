Meteoroloji'den Kritik Uyarı: İstanbul Dahil 38 Kente Kıyamet Gibi Gelecek

Meteoroloji, Çarşamba gününden itibaren İstanbul dahil 38 ilde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların olası olumsuz sonuçlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Son tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Muş ve Ağrı bölgelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, dolu yağışı ve güçlü rüzgar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların ekstra dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı verildi.