Meteoroloji uzmanı, 'İstanbul'a kar bombardımanı' için tarih verdi
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a Karadeniz'den kar bombardımanı olacağını belirterek tarih verdi. Hattın Ukrayna'dan Erdek'e kadar uzandığını söyledi.
Bu sabah itibariyle soğuk havanın etkisine giren İstanbul'da perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün rüzgar İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.
Yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." dedi.