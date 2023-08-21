Meteoroloji uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, kavrulacağız!
Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları başta olmak üzere birçok sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizin farklı bölgelerinde yeniden hava sıcaklıkları yükseliş gösterecek. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul 34 dereceyi görecek.
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Yaz başından beri ard arda gelen sıcak hava dalgalarına bir yenisi daha eklenecek.
Yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükselecek ve mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak.
Sabah'tan Harun Sekmen'in aktardığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL 34 DERECEYİ GÖRECEK
Öte yandan sıcak hava dalgasıyla İstanbul'un önümüzdeki günlerde 34 dereceyi bulması bekleniyor.