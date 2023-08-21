Meteoroloji uyardı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, kavrulacağız!

Sabah'tan Harun Sekmen'in aktardığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.