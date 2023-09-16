Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İşte yurtta hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgelere ve illere göre son hava durumunu açıkladı. Alınan tahminlere göre; bazı illerde hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, bazı illere ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı’nın doğu, Van’ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği duyuruldu.
Rüzgarın ise, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: