Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Bu Şehirlerde Yaşayanlar Aman Dikkat
Meteroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Birçok şehir için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritasına göre, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.
İşte il il hava durumu tahminleri:
Doğu Kesimler ve Marmara, Ege ile Batı Akdeniz Bölgeleri: Bölgenin büyük kısmı parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçecek. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Giresun, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Muş çevreleri ile Ağrı'nın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı: İç ve kuzey kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması, Ege Bölgesi'nde ise 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
Rüzgar: Genel olarak güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Muş çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar yaşanabileceğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi
- Edirne: 19°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 11°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 17°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Kocaeli: 19°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
- Afyonkarahisar: 15°C - 30°C, parçalı bulutlu
- Muğla: 20°C - 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İzmir: 23°C - 31°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Manisa: 23°C - 32°C, parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 23°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 26°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay: 23°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 17°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 16°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 16°C - 33°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 16°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Yozgat: 15°C - 30°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 14°C - 34°C, parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 17°C - 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 21°C - 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 19°C - 29°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: 18°C - 36°C, parçalı bulutlu
- Artvin: 18°C - 33°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 22°C - 33°C, parçalı bulutlu
- Trabzon: 22°C - 29°C, parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 11°C - 26°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kars: 11°C - 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 17°C - 35°C, parçalı bulutlu
- Van: 13°C - 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 20°C - 37°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 21°C - 36°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 24°C - 36°C, az bulutlu ve açık
-Şanlıurfa: 26°C - 38°C, az bulutlu ve açık