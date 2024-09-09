Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: Bu Şehirlerde Yaşayanlar Aman Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritasına göre, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olacak.

İşte il il hava durumu tahminleri:

Doğu Kesimler ve Marmara, Ege ile Batı Akdeniz Bölgeleri: Bölgenin büyük kısmı parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçecek. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Giresun, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Muş çevreleri ile Ağrı'nın güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı: İç ve kuzey kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması, Ege Bölgesi'nde ise 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.

Rüzgar: Genel olarak güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Muş çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar yaşanabileceğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.