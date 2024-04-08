Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması

Bu yılın ilk güneş tutulması Meksika’da gerçekleşti. Tutulma Meksika dışında ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada’da görüntülendi. Türkiye saatiyle 21.20 sıralarında başlayan tutulma görsel şölen oluşturdu.

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 1

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 2

KANADALILAR HAZIRLIK YAPTI

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 3

Tutulmayı görmek isteyen Kanadalı vatandaşlar Niagara Şelaleleri yakınındaki parkta yerini alarak beklemeye başladı.

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 4

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek.

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 5

Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı.

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 6

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 7

Vatandaşlar New York'un Manhattan Bölgesindeki Bryant Park'ta tutulmayı takip etti.

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Meksika, Kanada ve ABD'den izlenebildi! 2024'ün ilk güneş tutulması - Resim: 8
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