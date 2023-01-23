Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor
TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinden bir ayrılık haberi daha geldi.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı ve TV8'de ekranlara gelen yemek yarışması Masterchef'te peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yarışma, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. İlk olarak Mehmet Şef'in gelecek sezonda yer almayacağı öğrenilmişti.
Acun Ilıcalı'nın Yalçınkaya yerine Ömür Akkor'a teklif götürdüğü belirtilmişti.
Tüm bunlar yaşanırken bir jüri üyesinin daha ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.