Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor

TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'nin jüri üyelerinden bir ayrılık haberi daha geldi.

Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor - Resim: 1

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı ve TV8'de ekranlara gelen yemek yarışması Masterchef'te peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor - Resim: 2

Yarışma, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. İlk olarak Mehmet Şef'in gelecek sezonda yer almayacağı öğrenilmişti.

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Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor - Resim: 3

Acun Ilıcalı'nın Yalçınkaya yerine Ömür Akkor'a teklif götürdüğü belirtilmişti.

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Masterchef jürisinde yaprak dökümü: Bir şef daha ayrılıyor - Resim: 4

Tüm bunlar yaşanırken bir jüri üyesinin daha ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. 

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