Masterchef jürisinde beklenmeyen ayrılık: 'Acun Ilıcalı yeni şefi seçti'

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden bir ayrılık haberi geldi. Acun Ilıcalı'nın yeni şefi seçtiği ifade edildi.

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Masterchef jürisinde beklenmeyen ayrılık: 'Acun Ilıcalı yeni şefi seçti' - Resim: 1

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Tv8'de ekranlara gelen yemek yarışması MasterChef her gelişmesiyle gündem oluyor.

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Masterchef jürisinde beklenmeyen ayrılık: 'Acun Ilıcalı yeni şefi seçti' - Resim: 2

Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak sosyal medyadaki iddialara göre bir şef programa devam etmeyecek.

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Masterchef jürisinde beklenmeyen ayrılık: 'Acun Ilıcalı yeni şefi seçti' - Resim: 3

Takvim'de yer alan habere göre ayrılık kararı alan ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. 

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Masterchef jürisinde beklenmeyen ayrılık: 'Acun Ilıcalı yeni şefi seçti' - Resim: 4

MEHMET ŞEF BIRAKIYOR

İddiaya göre; Mehmet Şef, MasterChef Türkiye'yi bırakma kararı aldı. Kendi işinde sorunlar yaşadığı belirtilen Mehmet Şefin ayrılık kararının ardından yerine gelecek isim de belli oldu.

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