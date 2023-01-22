Masterchef jürisinde beklenmeyen ayrılık: 'Acun Ilıcalı yeni şefi seçti'
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden bir ayrılık haberi geldi. Acun Ilıcalı'nın yeni şefi seçtiği ifade edildi.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Tv8'de ekranlara gelen yemek yarışması MasterChef her gelişmesiyle gündem oluyor.
Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak sosyal medyadaki iddialara göre bir şef programa devam etmeyecek.
Takvim'de yer alan habere göre ayrılık kararı alan ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.
MEHMET ŞEF BIRAKIYOR
İddiaya göre; Mehmet Şef, MasterChef Türkiye'yi bırakma kararı aldı. Kendi işinde sorunlar yaşadığı belirtilen Mehmet Şefin ayrılık kararının ardından yerine gelecek isim de belli oldu.