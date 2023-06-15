MasterChef All Star'da sürpriz üstüne sürpriz

TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye All Star dün akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Öte yandan "Somer Şef ayrıldı mı?" sorusu da yanıtlandı.

Son Güncelleme:
MasterChef All Star'da sürpriz üstüne sürpriz - Resim: 1

MasterChef'in iddialı yarışmacıları bir kez daha ana kadroya girerek yarışmada kalmak için mücadele etti.

1 11
MasterChef All Star'da sürpriz üstüne sürpriz - Resim: 2

MUSTAFA YEMEĞİNİ YAPAMADAN GÖNDERİLDİ

Ünlü şefler, iddialı yarışmacılardan ilk etapta 'Clam Chowder Çorbası' istedi. Yarışmacılar verilen sürede hem çorbayı hem de içinde servis ettikleri ekmeği hazırladı. 

2 11
MasterChef All Star'da sürpriz üstüne sürpriz - Resim: 3

Kadroya girmek için mücadele eden Mustafa, diğer yarışmacıdan ürün aldığı için çorbayı baştan yaptı. Bu sefer de çift tadım yapan Mustafa, yemeğini sunamadan stüdyodan gönderildi.

3 11
MasterChef All Star'da sürpriz üstüne sürpriz - Resim: 4

6 İSİM İKİNCİ TURA KALDI

Şeflerin yaptığı tadımın ardından Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan, ikinci tura kaldı. Bu 6 isimden havuç ve tarçın ile yaratıcılık tabağı hazırlamaları istendi. 

4 11