MasterChef All Star'da sürpriz üstüne sürpriz
TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye All Star dün akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Öte yandan "Somer Şef ayrıldı mı?" sorusu da yanıtlandı.
MasterChef'in iddialı yarışmacıları bir kez daha ana kadroya girerek yarışmada kalmak için mücadele etti.
MUSTAFA YEMEĞİNİ YAPAMADAN GÖNDERİLDİ
Ünlü şefler, iddialı yarışmacılardan ilk etapta 'Clam Chowder Çorbası' istedi. Yarışmacılar verilen sürede hem çorbayı hem de içinde servis ettikleri ekmeği hazırladı.
Kadroya girmek için mücadele eden Mustafa, diğer yarışmacıdan ürün aldığı için çorbayı baştan yaptı. Bu sefer de çift tadım yapan Mustafa, yemeğini sunamadan stüdyodan gönderildi.
6 İSİM İKİNCİ TURA KALDI
Şeflerin yaptığı tadımın ardından Kıvanç, Eda, F. Batuhan, Suna, Güzide ve Batuhan, ikinci tura kaldı. Bu 6 isimden havuç ve tarçın ile yaratıcılık tabağı hazırlamaları istendi.