MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü

MasterChef All Star zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir bölümle ekrana geldi.

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MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü - Resim: 1

MasterChef All Star'da ana kadro mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. Büyük bir rekabete sahne olan yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. 

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MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü - Resim: 2

Murat Bozok'un konuk jüri üyesi olduğu MasterChef'te jüri karşısına çıkan yarışmacılar Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin oldu. 

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MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü - Resim: 3

Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan, Burcu, Sergen ikinci tura geçmeye hak kazandı.  2. etaba geçen yarışmacılar verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlamak için tezgah başında karşı karşıya geldi.

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MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü - Resim: 4

Gecenin sonunda kazanan isim Sergen oldu. Ama Sergen'in sevici, Mehmet Şef'in Azize'ye gösterdiği tepkinin gölgesinde kaldı.

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