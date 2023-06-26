MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü
MasterChef All Star zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir bölümle ekrana geldi.
MasterChef All Star'da ana kadro mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. Büyük bir rekabete sahne olan yarışmada zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.
Murat Bozok'un konuk jüri üyesi olduğu MasterChef'te jüri karşısına çıkan yarışmacılar Araz, Ateş, Sergen, Azize, Burcu, Mert, Dilara, Hamza, Rabia Nur, Milhan, Tunahan, Emre, Görkem, İbrahim, Fatma, Tahsin ve Pelin oldu.
Tahsin, Dilara, Araz, Fatma, Azize, Milhan, Burcu, Sergen ikinci tura geçmeye hak kazandı. 2. etaba geçen yarışmacılar verilen ana ürünle en yaratıcı yemeği hazırlamak için tezgah başında karşı karşıya geldi.
Gecenin sonunda kazanan isim Sergen oldu. Ama Sergen'in sevici, Mehmet Şef'in Azize'ye gösterdiği tepkinin gölgesinde kaldı.