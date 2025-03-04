Mart Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları

Levrek: Yıl boyunca bulunabilse de Mart ayında oldukça taze ve lezzetli oluyor.

Lüfer: Sezon sonuna yaklaşan lüfer, bu dönemde hala tüketilebilecek balıklar arasında.

Gümüş ve kefal: Farklı tariflerde değerlendirilebilecek seçenekler arasında.

Mart ayında balık tüketirken tazelik ve mevsimsellik gibi unsurlara dikkat etmek, en iyi lezzeti yakalamak açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bilinçli avlanma ve sürdürülebilir balıkçılık konularına da özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor.