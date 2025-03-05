Mart Ayı Bitmeden Saksılarınıza ve Bahçenize Kibrit Saplayın! Baş Belası Olan O Sorundan Kurtulacaksınız

TOPRAĞI DOĞAL YOLDAN İYİLEŞTİRİYOR

Birçok kişi bahçe bakımının önemli miktarda maddiyat gerektirdiğine inanır, ancak birçok yararlı malzemeyi evde bulmak mümkündür. Örneğin, sıradan kibritler sadece toprağı zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bitkileri, yeşilliği olumsuz etkileyen sivrisinekler gibi zararlılardan da koruyor.

Çakmaklar neredeyse kibritin yerini almış olsa da hâlâ birçok evde bulunuyor. Deneyimli bahçıvanlar, kullanılmış kibritlerin toprağa gömülmesini öneriyor çünkü kibritler; potasyum klorat, magnezyum, fosfor, demir oksit ve kükürt gibi doğal mineraller içeriyor. Bu elementler kök sistemini güçlendiriyor, büyümeyi teşvik ediyor ve yaprakların daha sağlıklı olmasını sağlıyor.