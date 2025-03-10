Markettekilere Taş Çıkartan Doğal Çamaşır Suyu: Sadece 4 Malzeme Yetiyor

Hazırlanışı:

Öncelikle karbonatı suya ekleyin ve tamamen çözünene kadar karıştırın. Daha sonra limon suyu ve beyaz sirkeyi ekleyin. Sirkenin birleşmesiyle oluşan karışımlarda hafif bir köpürme meydana gelebilir. Son olarak hoş bir koku sağlaması ve antibakteriyel özelliğini artırması için çay ağacı yağı veya lavanta yağı ilave edin. Hazır karışım bir sprey şişesine veya temizlik bileşenlerine aktararak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.