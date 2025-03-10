Markettekilere Taş Çıkartan Doğal Çamaşır Suyu: Sadece 4 Malzeme Yetiyor
Markette satılan çamşır sularına taş çıkaracak ev yapımı doğal çamaşır suyu tarifi ortaya çıktı. Herkesin evinde bulunan sadece bu 4 malzemeyle yapılan ev yapımı çamaşır suyu, sert kimyasallar içermediği için hem sağlığınızı hem de bütçeniz koruyacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Evde bir kaç malzemeyle doğal çamaşır suyu yaparak hem sağlığınızı koruyabilir, hem de kimyasal içeriklerden kaçınabilirsiniz. Market raflarında yer alan çamaşır suları genellikle sert kimyasallar içerirken, doğal tekniklerle tasarlanmış ev yapımı formüller daha güvenli ve ekonomik bir alternatif sunar. İşte evde pratik ve etkili ev yapımı çamaşır suyu tarifi...
İŞTE EV YAPIMI ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ
Malzemeler:
2 su bardağı su (500 ml)
1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyu (100 ml)
2 yemek kaşığı karbonat
1 su bardağı beyaz sirke (200 ml)
10 damla çay ağacı yağı veya lavanta yağı
Hazırlanışı:
Öncelikle karbonatı suya ekleyin ve tamamen çözünene kadar karıştırın. Daha sonra limon suyu ve beyaz sirkeyi ekleyin. Sirkenin birleşmesiyle oluşan karışımlarda hafif bir köpürme meydana gelebilir. Son olarak hoş bir koku sağlaması ve antibakteriyel özelliğini artırması için çay ağacı yağı veya lavanta yağı ilave edin. Hazır karışım bir sprey şişesine veya temizlik bileşenlerine aktararak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.
LEKELERİ SİLGİ GİBİ TEK HAMLEDE SİLİYOR
Çamaşır makinesinin deterjan gözüne 1 su bardağı ekleyerek beyaz çamaşırları 40 derece ve üzerinde yıkayabilirsiniz. Düzenli kullanımda beyaz çamaşırlarınızın daha parlak olması fark yaratacaktır.
Hijyenik bir banyo ve mutfak için lavabo, fayans ve klozet temizliği için spreyi doğrudan yüzeye sıkabilirsiniz. Birkaç dakika beklettikten sonra nemli bir bezle silin. Çay ağacı yağı içeren formül, bakterileri öldürmede ekstra etkilidir.