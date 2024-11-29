Manzaranız Yaz Kış Yeşil Kalacak: İşte Bakımı En Kolay Cam Kenarı Bitkileri!
Kendi bitkilerinizi yetiştirmek, son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Bu eğilimin yükselmesinde ekonomik olması, kullanışlılığı ve evinize doğal bir şıklık katması gibi nedenler bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İster pencere kenarında ister küçük bir bahçede yetiştirin, evde bitki yetiştirmek her zaman avantajlıdır. Yemeklerinize lezzet katacak, salatalarınıza tazelik getirecek veya yemekkerde kullanabileceğiniz bu otlar, mutfağınızın vazgeçilmezi olabilir.
Üstelik genelde büyük miktarlarda alınan ve israf edilen bu tür malzemeler, evde yetiştirilerek taze bir şekilde ihtiyaç kadar kullanılabilir. İşte yetiştirmesi kolay, bakımı zahmetsiz bitki önerileri:
1. Kekik
Her mevsim yemyeşil kalan bu dayanıklı bitki, düşük bakım ihtiyacıyla mutfağınızın favorisi olmaya aday. İster baharat olarak kullanın ister dekoratif bir unsur, kekik her zaman işinizi görecektir.
Özellikleri:
Limon, portakal ya da gül aromalı farklı çeşitleri bulunur.
Fransız ve İngiliz kekiği yemek pişirmek için idealdir.
Bakımı: Güneşi sever ve iyi drenajlı toprak ister.
Boyutlar: 90-150 cm yüksekliğe ve 61-91 cm genişliğe ulaşabilir.
2. Dereotu
Dereotu, çorba ve salatalara kattığı ferah tatla mutfakların vazgeçilmez bitkilerindendir. Çiçekleri bile yenilebilen bu bitki, kolayca kendi kendine çoğalır.
Özellikleri:
Hem taze hem de kurutulmuş olarak aromasını korur.
Balkonlarda veya bahçede yetiştirmek için idealdir.
Bakımı: Güneşi sever ve iyi drenajlı toprakta büyür.
Boyutlar: 90-150 cm yükseklik ve 61-90 cm genişlik.
3. Reyhan - Fesleğen
Salata yapımında ve taze soslarda sıkça kullanılan fesleğen, hızlı büyümesiyle bilinir. Düzenli budama, bitkinin verimliliğini artırır.
Özellikleri:
Zararlıları uzaklaştırırken domates bitkilerinin gelişimini destekler.
Tohumları saklanarak yeniden ekilebilir.
Bakımı: Güneşi sever ve iyi drenajlı toprak ister.
Boyutlar: 50-70 cm genişlik ve yükseklik.
4. Nane
Nane, kaplarda kolayca yetiştirilebilen ve kontrollü büyüdüğünde büyük keyif veren bir bitkidir. Tatlılardan salatalara kadar pek çok tarifte kullanılabilir.
Özellikleri:
Farklı aromatik çeşitleri mevcuttur.
Faydalı böcekleri çeker, zararlıları uzaklaştırır.
Bakımı: Nemli, iyi drenajlı toprak ve kısmi gölge ister.
Boyutlar: 30-60 cm genişlik ve yükseklik.
5. Yeşil Soğan
Tüm yıl boyunca hasat edilebilen çok yıllık bir bitki olan yeşil soğan, salata ve çorbaların yanı sıra çeşitli yemeklere tazelik katar.
Özellikleri:
Çiçekleri bahçenizi güzelleştirir.
Bölünerek kolayca çoğaltılabilir.
Bakımı: Nemli toprak ve kısmi gölgeyi sever.
Boyutlar: 50 cm yükseklik ve genişlik.
6. Biberiye
Tüm yıl boyunca canlı kalan biberiye, yemeklere eşsiz bir aroma katar ve bahçeler için estetik bir bitkidir.
Özellikleri:
Kuraklığa dayanıklıdır.
Kesimlerle kolayca çoğaltılabilir.
Bakımı: Güneşi sever ve iyi drenajlı toprakta büyür.
Boyutlar: 61-183 cm yükseklik ve 61-122 cm genişlik.
7. Limon Otu (Limon Balsamı)
Hoş kokusuyla bilinen limon balsamı, özellikle çay ve tatlı tariflerinde tercih edilir. Küçük çiçekleri faydalı böcekleri çeker.
Özellikleri:
Yapraklar birkaç kez hasat edilebilir.
Kurutulmuş olarak bitki çayı yapımına uygundur.
Bakımı: Kısmi gölge ve iyi drenajlı toprak ister.
Boyutlar: 50-70 cm yüksekliğe ve 1 metre genişliğe kadar büyüyebilir.
8. Kekik (Çeşitli Türleri)
Baharat olarak sıkça kullanılan kekik, hızlı iyileşme özelliğiyle dikkat çeker. Özellikle İtalyan ve Akdeniz mutfağının vazgeçilmezidir.
Özellikleri:
Kesildikten sonra hızla toparlanır.
Dekoratif çiçekleri vardır.
Bakımı: Güneşli alanları ve iyi drenajlı toprağı tercih eder.
Boyutlar: 30-90 cm yükseklik ve 30-60 cm genişlik.
9. Adaçayı
Yıl boyunca dekoratif görünümüyle dikkat çeken adaçayı, yemeklerde hoş bir lezzet sunar.
Özellikleri:
Festival yemekleri için idealdir.
Minimum bakım gerektirir ve kuraklığa dayanıklıdır.
Bakımı: Güneşli yerleri ve iyi drenajlı toprakları sever.
Boyutlar: 60-76 cm yükseklik ve genişlik.