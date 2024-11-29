Manzaranız Yaz Kış Yeşil Kalacak: İşte Bakımı En Kolay Cam Kenarı Bitkileri!

4. Nane

Nane, kaplarda kolayca yetiştirilebilen ve kontrollü büyüdüğünde büyük keyif veren bir bitkidir. Tatlılardan salatalara kadar pek çok tarifte kullanılabilir.

Özellikleri:

Farklı aromatik çeşitleri mevcuttur.

Faydalı böcekleri çeker, zararlıları uzaklaştırır.

Bakımı: Nemli, iyi drenajlı toprak ve kısmi gölge ister.

Boyutlar: 30-60 cm genişlik ve yükseklik.

5. Yeşil Soğan

Tüm yıl boyunca hasat edilebilen çok yıllık bir bitki olan yeşil soğan, salata ve çorbaların yanı sıra çeşitli yemeklere tazelik katar.

Özellikleri:

Çiçekleri bahçenizi güzelleştirir.

Bölünerek kolayca çoğaltılabilir.

Bakımı: Nemli toprak ve kısmi gölgeyi sever.

Boyutlar: 50 cm yükseklik ve genişlik.

6. Biberiye

Tüm yıl boyunca canlı kalan biberiye, yemeklere eşsiz bir aroma katar ve bahçeler için estetik bir bitkidir.

Özellikleri:

Kuraklığa dayanıklıdır.

Kesimlerle kolayca çoğaltılabilir.

Bakımı: Güneşi sever ve iyi drenajlı toprakta büyür.

Boyutlar: 61-183 cm yükseklik ve 61-122 cm genişlik.