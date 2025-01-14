Mantar Nasıl Zararsız Hale Gelir, Tavuk Eti ve Yumurta Yıkanır mı, Küflü Peynir ve Salça Yenir mi? Bakanlık Merak Edilen Soruları Yanıtladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinde yer alan "Bunları Biliyor musunuz?" sayfasında, gıda tüketimine yönelik merak edilen soruları yanıtlıyor. İşte, vatandaşların sıkça sorduğu bazı sorular ve Bakanlığın verdiği yanıtlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Taze ve doğru şekilde pişirilen balık, yoğurtla birlikte tüketildiğinde zehirlenmeye yol açmaz. Ancak bayat balık, içeriğindeki histamin miktarının artması nedeniyle yoğurtla birlikte tüketildiğinde alerjik reaksiyonlara veya zehirlenmelere neden olabilir. Bu nedenle balığın tazeliği tüketim için kritik önem taşır.
MANTAR PİŞİRİLEREK ZARARSIZ HALE GELİR Mİ?
Doğal ortamlarda toplanan mantarların zehirli bileşenleri ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle mantarları pişirmek, kaynatmak veya kurutmak zehirli etkilerini ortadan kaldırmaz. Zehirliliğinden emin olunmayan mantarların tüketilmemesi gerekir.
TAVUK PİŞİRMEDEN ÖNCE YIKANIR MI?
Tavuk etini yıkamak, mikroorganizmaların mutfağın diğer yüzeylerine yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle tavuğu yıkamak yerine, iyice pişirilmesi yeterlidir. Çok kirli görünen kısımlar varsa, bu bölümler kesilerek uzaklaştırılabilir.
ESMER ŞEKER DAHA SAĞLIKLI MI?
Esmer şeker, beyaz şekerin şeker kamışı melasıyla renklendirilmiş halidir ve temel bileşeni beyaz şekerdir. Dolayısıyla esmer şekerin daha sağlıklı olduğu söylenemez. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük serbest şeker tüketiminin toplam enerji alımının %10’unu aşmamasını önermektedir.
YUMURTALAR YIKANMALI MI?
Yumurtaların yıkanması, mikroorganizmaların yumurta kabuğundaki gözeneklerden içeri girmesine neden olabilir. Bu da yumurtanın bozulma riskini artırır. Hazır ambalajlı yumurtaların yıkanmadan, uygun koşullarda muhafaza edilmesi önerilir.
YOĞURT, SALÇA VE PEYNİRİN KÜFLÜ KISIMLARI KESİLEREK YENEBİLİR Mİ?
Su oranı yüksek gıdalarda küf görüldüğünde, sadece küflü bölgenin kesilmesi yeterli değildir. Küf miselleri, gözle görülmese de gıdanın derinliklerine yayılabilir ve toksin üretebilir. Yoğurt, salça, peynir ve benzeri gıdalarda küf oluşumu varsa, bu ürünler tüketilmemelidir.
GIDALAR EVDE NASIL SAKLANMALI?
Et ve süt ürünlerini buzdolabında 0-4°C’de muhafaza edin.
Pişirilmiş yemekleri hızla soğutarak buzdolabında saklayın ve yeniden ısıtacaksanız sadece tüketeceğiniz miktarı ısıtın.
Kuru gıdaları karanlık, serin ve kuru ortamlarda saklayın.
Dondurulmuş ürünleri -18°C’de muhafaza edin ve çözdürdüğünüz ürünleri tekrar dondurmayın.