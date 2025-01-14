Mantar Nasıl Zararsız Hale Gelir, Tavuk Eti ve Yumurta Yıkanır mı, Küflü Peynir ve Salça Yenir mi? Bakanlık Merak Edilen Soruları Yanıtladı

MANTAR PİŞİRİLEREK ZARARSIZ HALE GELİR Mİ?

Doğal ortamlarda toplanan mantarların zehirli bileşenleri ısıya dayanıklıdır. Bu nedenle mantarları pişirmek, kaynatmak veya kurutmak zehirli etkilerini ortadan kaldırmaz. Zehirliliğinden emin olunmayan mantarların tüketilmemesi gerekir.

TAVUK PİŞİRMEDEN ÖNCE YIKANIR MI?

Tavuk etini yıkamak, mikroorganizmaların mutfağın diğer yüzeylerine yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle tavuğu yıkamak yerine, iyice pişirilmesi yeterlidir. Çok kirli görünen kısımlar varsa, bu bölümler kesilerek uzaklaştırılabilir.