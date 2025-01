Lokum Evde Nasıl Yapılır Diyorsanız İşte Şeflerin Yöntemi

Lokum Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri hazırladıktan sonra, lokumun nasıl yapılacağını da adım adım takip etmelisiniz. Lokum yapımı aslında çok zor ve uzun bir süreç değildir. Sadece püf noktalarını iyi bilmeniz gerekiyor.

- Derin bir tencereye ihtiyacınız olacak. Bunun içerisine un, süt ve şeker ekleyin, kısık ateşte pişirin.

- Sürekli karıştırmanız gerekecek. Kaynadıktan sonra da ocaktan almalısınız.

- İçine tereyağı ve vanilyayı ekleyin. 10 dakika kadar çırpın.

- Muhallebiniz hazır olunca bir tepsiye alın ve kaşıkla her yere eşit gelecek şekilde yaymaya çalışın.

- Ardından bunu buzdolabında bir gece bekletin

- Sonraki gün donmuş muhallebiyi kare şeklinde kesin ve her kareyi elinizde bir kere yuvarlayın.

- Yuvarladığınız lokumları servis tabağına alın ve üzerlerine istiyorsanız Hindistan cevizi dökün.

Tabi bu tarif, klasik bilinen bir lokum tarifidir. Ama az önce de belirttiğimiz üzere lokumların farklı çeşitleri bulunuyor. Hangisini istediğinize karar verin ve muhallebinizi hazırlarken de ona göre malzemeleri toplayın. Aslında her birinin malzemesi düşündüğünüz kadar bulunması zor da değildir.