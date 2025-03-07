Limonun Foşur Foşur Sulanmasını Sağlayan Yöntem Ortaya Çıktı: Aşçılar Yıllar Sonra İtiraf Etti

LİMONUN FOŞUR FOŞUR SULANMASINI SAĞLAYAN YÖNTEM

Limonları kesmeden önce mutfak tezgahında avuç içiyle bastırarak yuvarlamak, içindeki hücrelerin parçalanmasını sağlayarak daha fazla su salmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, limonu kestikten sonra üzerine çatal yardımıyla küçük delikler açmak da suyunun daha kolay çıkmasını sağlar. Bir diğer etkili yöntem ise limonu ezdikten sonra birkaç dakika sıcak suda bekletmek. Bu işlem, limonun iç yapısını yumuşatarak sıkıldığında çok daha fazla su vermesine neden olur.