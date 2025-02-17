Lahana mı Yoksa Ispanak mı Daha Sağlıklı? Uzmanlar Gerçek Demir Deposunu Açıkladı
Hem lahana hem de ıspanak sağlık açısından vücudumuza pek çok fayda sağlıyor ancak uzmanlar demir açısından hangisinin daha güçlü olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kansızlık, günümüzde özellikle kadınların sıkça karşılaştığı bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Kansızlık, düşük demir seviyeleri, halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliklerine yol açar, bu yüzden uzmanlar sağlığımız için demir açısından zengin gıdalar tüketmek gerektiğini belirtiyor. Peki, demir deposunu doldurmak için lahana mı yoksa ıspanak mı daha etkili? Her iki sebze de sağlık açısından pek çok fayda sunuyor, ancak demir açısından hangisinin daha güçlü olduğu ortaya çıktı.
LAHANA MI YOKSA ISPANAK MI DAHA SAĞLIKLI?
Hem lahana hem de ıspanak, demir bakımından zengin besinler olsa da, kara lahananın bir adım öne çıktığı görülüyor. İşte nedenleri:
Kara lahana, yüksek miktarda C vitamini içeriyor. C vitamini, demirin vücutta emilmesini kolaylaştırarak, kansızlıkla mücadelede etkili oluyor.
Sadece demir değil, A vitamini, folik asit gibi birçok önemli vitamin ve mineral de içeriyor.
Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenliyor.
Ispanak da demir açısından zengin bir besin olsa da, içinde bulunan oksalatlar demirin emilimini engelleyebiliyor. Bu nedenle, ıspanağı C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmek önemli.