Lahana mı Yoksa Ispanak mı Daha Sağlıklı? Uzmanlar Gerçek Demir Deposunu Açıkladı

LAHANA MI YOKSA ISPANAK MI DAHA SAĞLIKLI?

Hem lahana hem de ıspanak, demir bakımından zengin besinler olsa da, kara lahananın bir adım öne çıktığı görülüyor. İşte nedenleri:

Kara lahana, yüksek miktarda C vitamini içeriyor. C vitamini, demirin vücutta emilmesini kolaylaştırarak, kansızlıkla mücadelede etkili oluyor.

Sadece demir değil, A vitamini, folik asit gibi birçok önemli vitamin ve mineral de içeriyor.