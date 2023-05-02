Harley Quinn'i canlandıran Lady Gaga kendine gelemedi
Bir önceki rolünde sette bir psikiyatri hemşiresinin yardımına ihtiyaç duyduğunu itiraf eden Lady Gaga, bu defa 'Joker: Folie a Deux' filminde, 'Harley Quinn' karakterini canlandırırken zorlandı.
Şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, 'Gucci Ailesi' (House of Gucci) filminde 'Patrizia Reggiani' karakterine hayat verirken, rolün ruh sağlığına olan etkilerinden kurtulmak için çekimler bitene kadar bir psikiyatri hemşiresinden yardım almasıyla biliniyor. Şimdi benzer durum, şarkıcının yeni rolü için de geçerli.
Habertürk'ün haberine göre; Lady Gaga'nın yeni rolü ise Joaquin Phoenix ile başrolü paylaştığı 'Joker'in merakla beklenen devamı 'Joker: Folie a Deux' filminde canlandırdığı 'Harley Quinn'.
'Harley Quinn' rolünün Lady Gaga'yı yeniden psikolojik olarak uç noktalara ittiği ve onu bu yıl 13 Mart'taki Oscar performansını neredeyse iptal etmeye zorladığı öğrenildi.
Kaynak, 95'inci Oscar Ödülleri döneminde filmin çekimleri devam ettiğinden, Lady Gaga'nın Oscar’a katılıp katılmayacağını bile törenden sadece 48 saat önce bildirdiğini söyledi.
Kaynak, "Lady Gaga o sırada filmin en zor sahnelerini oynuyordu. Kafası tümüyle Harley ile kaplıydı. Karakteri zihninde yaşatarak kendini aşırı uçlara itmişti.