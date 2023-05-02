Harley Quinn'i canlandıran Lady Gaga kendine gelemedi

Şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, 'Gucci Ailesi' (House of Gucci) filminde 'Patrizia Reggiani' karakterine hayat verirken, rolün ruh sağlığına olan etkilerinden kurtulmak için çekimler bitene kadar bir psikiyatri hemşiresinden yardım almasıyla biliniyor. Şimdi benzer durum, şarkıcının yeni rolü için de geçerli.