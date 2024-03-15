Kütahya'da hasat bitti, ata geleneği sürdü: Binlercesini tavana astı!

"ATALARIMIZDAN BÖYLE GÖRDÜK"

Özkan, "Hayvanlarıma yem olarak vereceğim zaman asılı yerden indirip değirmende öğütüyor, ya da ovalayıp kümes hayvanlarına veriyorum. Biraz emek istiyor ama biz atalarımızdan böyle gördük ve bu geleneği devam ettiriyorum" diye konuştu.