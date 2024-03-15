Kütahya'da hasat bitti, ata geleneği sürdü: Binlercesini tavana astı!
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir çiftçi ata geleneği sürdürerek, binlerce mısırı tavana astı. 3 tondan fazla mısır hasat eden çiftçi, mısırların kabuklarını sıyırıp koparmadan 10-15 mısırı birbirine bağlayıp üstü kapalı bir yere asarak aylarca muhafaza ediyor.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir çiftçinin külçe halinde binlerce mısırı tavana asması ilginç görüntüler oluşturdu.
82. Yıl Mahallesi'nde çiftliği bulunan Ali Özkan, yıllardan beri tarlasından hasat ettiği mısırların kabuklarını sıyırıp koparmadan 10-15 mısırı birbirine bağlayıp üstü kapalı bir yere asarak aylarca muhafaza ediyor.
"GÜVE KELEBEĞİNE KARŞI KORUNMUŞ OLUYOR"
Mısırları bu şekilde kurutup muhafaza etmeyi babası ve dedesinden öğrendiğini söyleyen Ali Özkan, "Geçen yıl 3 tondan fazla mısır hasat ettim. Hasat sonrası mısırları saplarından ayırdıktan sonra kabuklarını sıyırıp, tamamen koparmadan 10-15 mısırı birbirine bağlayıp külçe halinde üstü kapalı yerdeki çivilere astık. Bu şekilde hem mısırlarımız kuruyor, hem de güve kelebeğine karşı korunmuş oluyor" dedi.
"ATALARIMIZDAN BÖYLE GÖRDÜK"
Özkan, "Hayvanlarıma yem olarak vereceğim zaman asılı yerden indirip değirmende öğütüyor, ya da ovalayıp kümes hayvanlarına veriyorum. Biraz emek istiyor ama biz atalarımızdan böyle gördük ve bu geleneği devam ettiriyorum" diye konuştu.