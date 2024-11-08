Kuru Temizlemeci Açıkladı: Kaşe Kabanlar Hangi Programda Nasıl Yıkanmalı?
Havaların soğumasıyla birlikte kabanlar ortaya çıktı. Kaşe kabanlar, doğru bakım yapılmazsa hızla şekil kaybedebilir ya da zarar görebilir. Peki kaşe kabanların hangi programda kaç derece yıkanması gerekiyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Kaşe, genellikle %100 yün veya yün karışımlı, sık dokunmuş bir kumaştır. Bu özelliği sayesinde hem sıcak tutar hem de şık bir görünüm sağlar. Ancak, yünün hassas bir yapıya sahip olması nedeniyle yanlış temizlik yöntemleri kaşe kabanın deforme olmasına neden olabilir.
KAŞE KABAN NASIL YIKANIR?
Etiket Bilgilerini Kontrol Edin: Her şeyden önce, kabanınızın etiketindeki yıkama talimatlarını dikkatlice okuyun. Üretici firmanın önerdiği yöntem, kabanınızın ömrü için en doğru seçenek olacaktır.
Elde Yıkama: Etikette farklı bir belirtim yoksa, kaşe kabanları elde yıkamak en güvenli yöntemdir. Soğuk suda ve yünlüler için özel deterjan kullanarak nazikçe yıkayın.
Makinede Yıkama: Bazı kaşe kabanlar makinede yıkanabilir. Ancak, bu durumda düşük devirde ve hassas yıkama programını seçmek önemlidir. Çamaşır torbası kullanmak, kabanınızın diğer kıyafetlerle sürtünmesini ve zarar görmesini önleyecektir.
Sıcaklığa Dikkat: Kaşe kabanları kesinlikle sıcak suda yıkamamalısınız. Sıcak su, yünün büzülmesine ve kabarmaya neden olabilir. 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklar, kabanınız için zararlıdır.
Sıkma ve Kurutma: Kaşe kabanları sıkmaktan kaçının. Yüksek devirde sıkma, kumaşın deforme olmasına yol açabilir. Kabanınızı düz bir yüzeyde sererek kurutun. Direkt güneş ışığı veya ısı kaynaklarından uzak tutun.
BAKIM İPUÇLARI
Üzerine leke bulaşan kaşe kabanları, leke türüne uygun bir temizleyici kullanarak hemen temizleyin.
Kaşe kabanınızı sık sık havalandırmak, kötü kokuların oluşmasını önleyecektir.
Kabanınızı askıda ve diğer kıyafetlerle temas etmeyecek şekilde saklayın. Omuz kısmına destek verecek geniş askılar kullanmak, kabanınızın şeklini korumasına yardımcı olacaktır.