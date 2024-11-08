Kuru Temizlemeci Açıkladı: Kaşe Kabanlar Hangi Programda Nasıl Yıkanmalı?

KAŞE KABAN NASIL YIKANIR?

Etiket Bilgilerini Kontrol Edin: Her şeyden önce, kabanınızın etiketindeki yıkama talimatlarını dikkatlice okuyun. Üretici firmanın önerdiği yöntem, kabanınızın ömrü için en doğru seçenek olacaktır.

Elde Yıkama: Etikette farklı bir belirtim yoksa, kaşe kabanları elde yıkamak en güvenli yöntemdir. Soğuk suda ve yünlüler için özel deterjan kullanarak nazikçe yıkayın.

Makinede Yıkama: Bazı kaşe kabanlar makinede yıkanabilir. Ancak, bu durumda düşük devirde ve hassas yıkama programını seçmek önemlidir. Çamaşır torbası kullanmak, kabanınızın diğer kıyafetlerle sürtünmesini ve zarar görmesini önleyecektir.