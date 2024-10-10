Kovid İle İlgili Korkutan İtiraf: Kovid'e Yakalananlarda 3 Yıl İçinde Bu Hastalıklar Görülüyor

Araştırmacılar, aşıların henüz mevcut olmadığı bir dönemde Kovid-19 geçiren kişilerin kalp krizi, felç ve ölüm riski açısından önemli ölçüde daha yüksek bir risk taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan yaklaşık 3 bin bireyin, hastalığı geçirmeyenlerle kıyaslandığında üç kat daha fazla risk altında olduğu tespit edildi.