Kovid İle İlgili Korkutan İtiraf: Kovid'e Yakalananlarda 3 Yıl İçinde Bu Hastalıklar Görülüyor
Kovid-19 ile ilgili korkutan itiraf yılları sonra geldi. Kovid geçiren bireylerin, hastalıktan sonraki üç yıl boyunca tehlikede!
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, Kovid-19 geçiren bireylerin, hastalıktan sonraki üç yıl boyunca kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, hastalığı geçirmeyenlere göre iki kat daha fazla olduğunu belirtti. Bu bulgular, "Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlandı.
Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio'daki Lerner Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank veritabanında yer alan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını analiz etti. 2020 yılı verilerine dayanarak, Kovid-19'a yakalanan 11 binden fazla bireyin durumu, aynı dönemde hastalığa maruz kalmayan 222 binden fazla kişi ile karşılaştırıldı.
Araştırmacılar, aşıların henüz mevcut olmadığı bir dönemde Kovid-19 geçiren kişilerin kalp krizi, felç ve ölüm riski açısından önemli ölçüde daha yüksek bir risk taşıdığını ifade etti. Ayrıca, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan yaklaşık 3 bin bireyin, hastalığı geçirmeyenlerle kıyaslandığında üç kat daha fazla risk altında olduğu tespit edildi.
Araştırmanın dikkate değer bulgularından biri, Kovid-19 geçiren ve hastaneye yatan bireylerin kalp krizi, felç ve ölüm riskinin zamanla azalmak yerine devam etmesidir. Bilim insanları, Kovid-19'un kardiyovasküler sistem üzerindeki uzun dönem etkilerini henüz tam anlamadıklarını vurgulayarak, bu durumun Kovid-19'un sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini daha iyi anlamak amacıyla daha fazla araştırma yapılması gerekliliğini gösterdiğini belirtti.