Kopan ve Yıpranan Şarj Kablolarını Kurtaran Yöntem: Artık Yeni Şarj Aleti Almaya Gerek Yok

KOPAN ŞARJ KABLOSU NASIL TAMİR EDİLİR?

Hazırlık: Tamir edeceğiniz kabloyu temiz bir yüzeyde yerleştirin. Keskin bir maket bıçağı veya tel kesici yardımıyla, kopan kısmı temiz bir şekilde kesin.

Yalıtımın Soyulması: Kablonun her iki ucunun dış yalıtımını yaklaşık 5 cm kadar soyun. İçindeki telleri ortaya çıkarın.

İç Tellerin Ayrılması: İç telleri dikkatlice birbirinden ayırın. Genellikle kırmızı, beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere 4 adet tel bulunur.

Tellerin Birleştirilmesi: Aynı renkteki telleri birbirine lehimleyin veya elektrik bandı ile sıkıca sarın. Lehimleme, daha sağlam bir bağlantı sağlar ancak herkesin yapabileceği bir işlem değildir.

Yalıtımın Yenilenmesi: Birleştirilen tellerin üzerine elektrik bandını sıkıca sararak izole edin. Tüm bağlantı yerlerinin kapandığından emin olun.

Test: Tamir ettiğiniz kabloyu cihazınıza takarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin.