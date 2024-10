Komşu Anlaşmazlığı Zengin Etti: Atıl Arazide 40 Ton Üretiyor

ISPARTA'YA GİDEREK BUDUMA İŞİNİ ÖĞRENDİ

Bahçeyle uğraşmakta çektiği tek zorluğun çalışma arkadaşı bulamamak olduğunu kaydeden Atabay, Sinop’ta bu yönde sıkıntılar olduğunu belirtti. Bu nedenle Isparta'ya giderek budama öğrendiğini aktaran Atabay, şunları kaydetti:

"Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri. Bu mutluğunun temelini çok iyi bilmiyorum ama çalışacak arkadaş bulmakta çok zorluk çekiyorum. Dolayısıyla bahçenin yüzde 90 işini hemen hemen ben tek başıma yapıyorum diyebilirim. Bunun içinde budaması, daha sonra seyreltilmesi, ara sıra gübrelenmesi, sonra da meyvelerin toplanması gibi işler var. Bunların her biri 4 bin ağaca yapılıyor ve bunların her biri 20-30 gün sürüyor. Budaması 30 gün sürüyor mesela. Bunu yapabilmek için Isparta'ya gittim. Orada üniversiteden ayrılmış bir hoca vardı. Hocanın yanında iki gün kalıp budama öğrendim. Onu burada uygulamaya çalıştım. Her sene daha iyiye gidiyor."