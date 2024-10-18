Komşu Anlaşmazlığı Zengin Etti: Atıl Arazide 40 Ton Üretiyor
44 yıllık profesörlük kariyerinin ardından emekli olan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Kenan Atabay, komşu anlaşmazlığı nedeniyle aldığı atıl araziyi elma bahçesine dönüştürerek yıllık ortalama 40 ton elma üretimine başladı.
Kaynak: AA
Prof. Dr. Kenan Atabay, yaklaşık 15 yıl önce ailesiyle birlikte tatil için geldiği Sinop’a hayran kalarak burada daha fazla vakit geçirmeye karar verdi. 10 yıl önce emekli olduktan sonra ise Sinop’un Lala köyünde arkadaşlarıyla birlikte bir arazi satın aldı.
ATIL ARAZİYİ DEĞERLENDİRDİ
Atabay, aldığı araziyi çevrelemek isterken yan arazi sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Bu sorun üzerine, komşusunun atıl durumdaki arazisini de satın alan Atabay, burayı değerlendirme kararı aldı.
4 BİN FİDAN DİKTİ
Atıl haldeki 20 dönümlük araziye 4 bin elma fidanı diken Atabay, yıllar süren uğraşların ardından 2018'de burayı verimli bir elma bahçesine çevirdi. Bugün bu bahçeden yıllık ortalama 40 ton elma hasat ediliyor.
Atabay, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptığı 44 yıllık meslek hayatını, 10 yıl önce emekli olarak noktaladığını belirtti.
Sinop'tan toprak satın alırken elma bahçesi oluşturmak gibi bir düşüncesi olmadığını aktaran Atabay, "Yan komşumuz, 'Bizim arazimize giriyorsunuz.' diye epey bir sıkıntı yarattı. 'Amca biz senin arazine girmiyoruz, senin arazin burada başlıyor.' demeye kalmadan bize biraz kızdı. 'Satarım ben burayı.' dedi, 'Ben de alırım.' dedim. Sonuç olarak böyle bir yer aldık." diye konuştu.
ÜRETİM ARTIŞI MARKALAŞTIRDI
Araziyi alırken niyetinin ticaret yapmak olmadığını ancak 40 tona varan elma rekoltesine ulaşıldığında tüketilmesinin artık mümkün olmamaya başladığını vurgulayan Atabay, şöyle devam etti:
"Elmalar başlangıçta incecik fidanlardı. O zamanlar bizi hiç korkutmuyordu ama bunlar büyüyüverdi. Niyetim ticaret değildi. Kendimize yetsin dedik ama 40 tona varan bir elma miktarı oluştu. Önce yakın çevreye, köylülere, tanıdıklarımıza işte şehirdeki bazı askeriye, öğretmenler lokaline elma dağıttık.
Bu şekilde de bitiremeyince işlemeye başladık. Sirke, pekmez yapalım diye çalışmalarımız oldu. Öyle olunca çocuklarımız yardımcı oldu, buna bir de marka alalım dedik aldık, logomuzu yaptırdık. Biz yapıyoruz, hekimler yapıyor dolasıyla biraz farklı olsun diyerek sertifikalı olsun, ilaçsız yapalım dedik. Bu çaba ile devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi elmalarımız 6-7 yaşına ulaştı. Ortalama 40 tona yakın elmamız oluyor her sene."
ISPARTA'YA GİDEREK BUDUMA İŞİNİ ÖĞRENDİ
Bahçeyle uğraşmakta çektiği tek zorluğun çalışma arkadaşı bulamamak olduğunu kaydeden Atabay, Sinop’ta bu yönde sıkıntılar olduğunu belirtti. Bu nedenle Isparta'ya giderek budama öğrendiğini aktaran Atabay, şunları kaydetti:
"Sinop Türkiye'nin en mutlu şehri. Bu mutluğunun temelini çok iyi bilmiyorum ama çalışacak arkadaş bulmakta çok zorluk çekiyorum. Dolayısıyla bahçenin yüzde 90 işini hemen hemen ben tek başıma yapıyorum diyebilirim. Bunun içinde budaması, daha sonra seyreltilmesi, ara sıra gübrelenmesi, sonra da meyvelerin toplanması gibi işler var. Bunların her biri 4 bin ağaca yapılıyor ve bunların her biri 20-30 gün sürüyor. Budaması 30 gün sürüyor mesela. Bunu yapabilmek için Isparta'ya gittim. Orada üniversiteden ayrılmış bir hoca vardı. Hocanın yanında iki gün kalıp budama öğrendim. Onu burada uygulamaya çalıştım. Her sene daha iyiye gidiyor."