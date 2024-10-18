Komşu Anlaşmazlığı Zengin Etti: Atıl Arazide 40 Ton Üretiyor

4 BİN FİDAN DİKTİ

Atıl haldeki 20 dönümlük araziye 4 bin elma fidanı diken Atabay, yıllar süren uğraşların ardından 2018'de burayı verimli bir elma bahçesine çevirdi. Bugün bu bahçeden yıllık ortalama 40 ton elma hasat ediliyor.

Atabay, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptığı 44 yıllık meslek hayatını, 10 yıl önce emekli olarak noktaladığını belirtti.

Sinop'tan toprak satın alırken elma bahçesi oluşturmak gibi bir düşüncesi olmadığını aktaran Atabay, "Yan komşumuz, 'Bizim arazimize giriyorsunuz.' diye epey bir sıkıntı yarattı. 'Amca biz senin arazine girmiyoruz, senin arazin burada başlıyor.' demeye kalmadan bize biraz kızdı. 'Satarım ben burayı.' dedi, 'Ben de alırım.' dedim. Sonuç olarak böyle bir yer aldık." diye konuştu.

ÜRETİM ARTIŞI MARKALAŞTIRDI

Araziyi alırken niyetinin ticaret yapmak olmadığını ancak 40 tona varan elma rekoltesine ulaşıldığında tüketilmesinin artık mümkün olmamaya başladığını vurgulayan Atabay, şöyle devam etti:

"Elmalar başlangıçta incecik fidanlardı. O zamanlar bizi hiç korkutmuyordu ama bunlar büyüyüverdi. Niyetim ticaret değildi. Kendimize yetsin dedik ama 40 tona varan bir elma miktarı oluştu. Önce yakın çevreye, köylülere, tanıdıklarımıza işte şehirdeki bazı askeriye, öğretmenler lokaline elma dağıttık.

Bu şekilde de bitiremeyince işlemeye başladık. Sirke, pekmez yapalım diye çalışmalarımız oldu. Öyle olunca çocuklarımız yardımcı oldu, buna bir de marka alalım dedik aldık, logomuzu yaptırdık. Biz yapıyoruz, hekimler yapıyor dolasıyla biraz farklı olsun diyerek sertifikalı olsun, ilaçsız yapalım dedik. Bu çaba ile devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi elmalarımız 6-7 yaşına ulaştı. Ortalama 40 tona yakın elmamız oluyor her sene."